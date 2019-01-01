4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині

У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за період з 4 по 10 березня звернулося 252 особи, в тому числі 78 дітей.Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.Так, за цей час госпіталізували всього 156 людей, в тому числі:- з інфарктом міокарда 5,- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6,- з алкогольною інтоксикацією 4,- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.У приймальному відділення надали медична допомогу 142 хворим (в тому числі 39 дітям).Доставили також двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і п'ятьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів, народилося 9 дітей, з них 5 хлопчиків і 4 дівчинки.Також в лікарні провели 43 операції, з них 11 - екстрені.