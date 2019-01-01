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4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині

4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за період з 4 по 10 березня звернулося 252 особи, в тому числі 78 дітей.

Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.

Так, за цей час госпіталізували всього 156 людей, в тому числі:
- з інфарктом міокарда 5,
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 6,
- з алкогольною інтоксикацією 4,
- госпіталізовано з травмами різного характеру 8.

У приймальному відділення надали медична допомогу 142 хворим (в тому числі 39 дітям).

Доставили також двох потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і п'ятьох хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів, народилося 9 дітей, з них 5 хлопчиків і 4 дівчинки.

Також в лікарні провели 43 операції, з них 11 - екстрені.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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