У Запоріжжі на смітнику знайшли тіло немовляти
Сьогодні, 12:10
У Запоріжжі в сміттєвому баку поблизу будинку на вулиці Новгородській знайшли мертве немовля.
Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік, - пишуть Факти.
За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.
Вона уточнила, що це був хлопчик.
Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
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Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік, - пишуть Факти.
За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.
Вона уточнила, що це був хлопчик.
Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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