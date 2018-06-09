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У Запоріжжі на смітнику знайшли тіло немовляти

У Запоріжжі на смітнику знайшли тіло немовляти
У Запоріжжі в сміттєвому баку поблизу будинку на вулиці Новгородській знайшли мертве немовля.

Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік, - пишуть Факти.

За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.

Вона уточнила, що це був хлопчик.

Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

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Теги: сміття, бак, немовля
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