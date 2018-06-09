У Запоріжжі на смітнику знайшли тіло немовляти





Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік, - пишуть



За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.



Вона уточнила, що це був хлопчик.



Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі в сміттєвому баку поблизу будинку на вулиці Новгородській знайшли мертве немовля.Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік, - пишуть Факти За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.Вона уточнила, що це був хлопчик.Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

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