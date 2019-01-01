Хто залишився у команді MONATIKа після перших вокальних боїв на «Голосі країни»





Вчора, 10 березня, глядачі



Ногадаємо, Бабуся з Волині



За підсумками перших боїв у команді MONATIKа залишилися п'ятеро унікальних виконавців - Дарія Телітченко, Анна Волобуєва, Андрій Хорисенко, Андрій Карпов та врятована під час вокальної крадіжки Гульназ Хасанова.



Першими із команди MONATIKа позмагатися у вокальних боях вийшли Наталя Краснянська, Влада Бердникова та Дарія Телітченко. MONATIK залишив у своїй команді Дарію.







Микола Задерей і Анна Волобуєва заспівали пісню «Два вікна». Анна Волобуєва залишилася у команді MONATIKа.







Учасники команди MONATIKа Андрій Хорисенко та Анастасія Каманіна виконали хіт «Hymn for the weekend». Дмитро дав шанс Андрію.







Даніель Швець та Андрій Карпов із команди MONATIK виступили із піснею «It's a man's world». За рішенням MONATIKа далі пройшов Андрій.





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