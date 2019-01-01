У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на будівництві житлового комплексу "Dream Town" впав будівельний кран.
Будівництво ведеться на вулиці Привокзальній, - пише Перший.
Від падіння крану ніхто не постраждав. Будівельники ситуацію поки не коментують. Вірогідно, кран впав через сильний вітер.
Нагадаємо, з «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад.
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Будівництво ведеться на вулиці Привокзальній, - пише Перший.
Від падіння крану ніхто не постраждав. Будівельники ситуацію поки не коментують. Вірогідно, кран впав через сильний вітер.
Нагадаємо, з «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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