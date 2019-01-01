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У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО

У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку на будівництві житлового комплексу "Dream Town" впав будівельний кран.

Будівництво ведеться на вулиці Привокзальній, - пише Перший.

Від падіння крану ніхто не постраждав. Будівельники ситуацію поки не коментують. Вірогідно, кран впав через сильний вітер.

Нагадаємо, з «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад.

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У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО

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Теги: негода, Луцьк, будівництво
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