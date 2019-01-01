Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 березня

На Волині 12 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка2. 09:00-17:00с. Нехворощі, бригада3.09:00-17:00с. Микуличі бригада4. 09:00-17:00 Реабілітаційний центр, „Райагропостач”, хлібний ларьок м. Вол.-Вол., вул.: Віленська, Грушевського, Цинкаловського, Чернігівська, пров. Молодіжний1.с.Борочичі09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова2.с.Вільхівка09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазинВільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:вул. Шевченка,вул. Набережнавул. Молодіжна1. ПЛ-0,4 Л-1,Л-3 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Львівська 13-422. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-1193. КТП-29 для капітального ремонту КТП 10:00-17:00 с.Заставне вул.Клименка 2-62,вул.ів.Франка 1-171. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.. Шевченка3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 09:30 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане4. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:30 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00Садівничий масив "Білий налив".2. 9:00-17:00СТ "Каскад-Плюс",Церква с. Дроздні. с. Дроздні.3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД,ФОП Радчук В. М.,ФОП Маточкін С. В.,Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,ФОП Демчук Р. М.,Андріївська громада,Михайлівська церква,Ф-я Ковельського ДЕУ,ФОП Терещук М. В.,Вол.обл.фітосан. лабораторія,ФОП Коляда О. В.,РЖКП №1,Ф. О. Мандзюк Н. С.,ФОП Силюк Р. С.,Ков. управління освіти вик. ком.,ОСББ "Авангард 10",ФО Грицай В.Є.,ПрАТ "ДАТАГРУП",ДП Український ДЦ радіочастот",ТзОВ "Ковельрембуд",Ковельське УВКГ,ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,провул. Грушевського, вул.Некрасова,вул. Незалежності,вул. Грушевського, вул. Мечнікова.4. ПС 35/10 кВ№ 39 "Поворськ"(Л 39-01, Л 39-02,Л 39-03, Л 39-04,Л 39-05, Л 39-07,Л 39-08, Л 39-09,Л 39-10, Л 39-11,Л 39-12, Л 39-13,Л 39-14) 9:00-17:00 СТзОВ "Заповіт",ФОП Санько А. С.,ПАТ "Дубномолоко",СТ Повурськ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво,Вол. дирекція УДППЗ,Церква с. Козлиничі,СТзОВ "Пісочно",Церква с. Пісочно,ПАТ "Ковельмолоко",ФОП Мациборук М. С.,ФОП Дерев'янчук Г.І .,Ковельське МТМО,ФГ "Ставеччина",СТ Повурськ,ТзОВ "Віра-1",СФГ "Край",ФОП Білець О. Т.,ПАТ "Укртелеком",ТзОВ "В. Прометей",ФОП Коренга Л. О.,Голобське споживче товариство,Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Польчук П. А.,ФОП Горинович В. П.,СТзОВ "Колос",РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова,ФОП Дерев'янчук Г. І.,ТзОВ "Лістрансбуд",Ф. О. Лисиця О.Г.,ФОП Колбасюк В. І.,ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Тублікарня,ФОП Горайчук В. П.,ПрАТ "Поворське РТП",МПП "Гіперіон",ВАТ "Родючість",ФОП Дерев'янчук Г. І.,Ковельське П-во вет. медицини,Ф. О. Боровик Л. О.,ФОП Копанчук В. М.,ФОП Басиста О. М.,Львівська залізниця,Вол-Волинська КЕВ,ФОП Копанчук В. М.,ФОП Федорук Г. Ю.,ФОП Гриценюк Л. Р.,ПАТ "Дубномолоко",ФОП Данилюк І. П.,ФОП Горайчук В. П.,Райкультвідділ Ков. РДА,Гром. УПЦ КП Повурськ,СТзОВ "Любисток",Св'ято-Покровська громада УПЦ,ФОП Кошелюк М. Є.,ФОП Романюк П. Ф.,ФОП Луцкевич М. М.,СОК "Черемшина",ФОП Кошелюк М. Є.,Церква с. Кричевичі,ФОП Мілінчук А. С.,Мол. буд. с. Кричевичі,ФОП Гладишук С. В.,СВК "Відродження",Ф. О. Кубський В. Ф.,Ф. Г. "Хутір Милинка",ФОП Зінчук В. М.,СВК "Світанок",СТзОВ "Васюти",ФОП Іллюх В. П.,Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП,Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі,с. Пісочно,с. Шкурат,с. Козлиничі хутір,с. Байківці,с. Радошин,с. Мирин,с. Кривлин,с. Мельниця,с. Поворськ,с. Ситовичі,с. Підріжжя,с. Світле,с. Озірне,с. Гулівка,с. Заячівка,с. Ломачанка,с. Черемошно,с. Кричевичі,с. Скулин,с. Ладовка,с. Уховецьк,с. Луківка,с. Грив'ятки.1. 9:00-17:00с.Павловичі вул.Паламарчука: населення1. 10:00-17:00Компанія ВМДРайвідділ поліціїАгрохімлаболаторіяОблдержродючістьАвтомийкаАвтомайстерняКузняВКФ Волинська компаніяКП Промбуд-6 вул. Ковпакавул. Мамсурова, 2-8, 1-7вул. Боженка, 32-72, 29-832. ЗТП-200РУ-10 кВКап ремонт 09:00-17:00 ГК «Транспорт-1»Платна стоянкаВетлабораторіяГаражи ПрофспілокБаза ЖКП-6Котельна магазинуГаражи «Лада»Волинське підприємство торгівлі вул. Поліська Січвул. Баженовавул. Островськоговул. Панфіловавул. Задворецькавул. Варварівкавул. Богачукавул. Кутузова, 2-12, 1-9вул. Кривоноса, 2-12, 1-13вул. Рівненська, 29-39вул. Купрінавул. Хурсенка, 2-6, 1-31. 10:00-17:00СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка2. ПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) 10:00-17:00 с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2001. 10:00 – 17:00Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство С Куснища вул.Б. Хмельницького,Шкільна2. 10:00 – 17:00 магазин С Почапи вул. Ценральна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-93 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-45 09:00-17:00 с.Шахтарське2. ПЛ-0,4 Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Кутузова, 11вул.Некрасова, 26-46, 3-31пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-141 ПЛ-10 кВ Л 66-02 від ЛР-74 9:30-16:00 с. Датинь : Школа; Садок; с/р с. Датинь2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,6 Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище ГРП, магазини, КНС, очисні, пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, АТС, віділення зв’язку.с.Рудня пилорама, овочесховище.с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.м.Рожище торговий кіоск, ,с.Топільне водозабір, с.Ольганівка вул.Гранична, Лісова.смт.Дубище вул.Зелена 51-177А, 28-44, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, Грушевського, 12-18, 18А-26,м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Макаренка.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,1151. КТП-274 Л-2 10:00-17:00 с Кримне вул Центральна2. КТП-289 10:00-17:00 с Буцинь вул Федорова1. ПЛ-0,4 кВКТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі2. ПЛ-0,4 кВКТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани3. ПЛ-0,4 кВКТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири4. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ПР-101 до ЗТП-147КТП-320КТП-149КТП-144 10:30-15:00 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - ГРС ,ПАТ «Ковельмолоко»- пункт прийому молока, будинок молитви с.Купичів, Озеряни, Сушибаба