Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 12 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 09:00-17:00
с. Нехворощі, бригада
3.09:00-17:00
с. Микуличі бригада
4. 09:00-17:00 Реабілітаційний центр, „Райагропостач”, хлібний ларьок м. Вол.-Вол., вул.: Віленська, Грушевського, Цинкаловського, Чернігівська, пров. Молодіжний
Горохівський район
1.
с.Борочичі
09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
2.
с.Вільхівка
09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазин
Вільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:
вул. Шевченка,
вул. Набережна
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1,Л-3 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Львівська 13-42
2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
3. КТП-29 для капітального ремонту КТП 10:00-17:00 с.Заставне вул.Клименка 2-62,вул.ів.Франка 1-17
Камінь-Каширський район
1. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.. Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 09:30 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане
4. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:30 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Садівничий масив "Білий налив".
2. 9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Церква с. Дроздні. с. Дроздні.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД,
ФОП Радчук В. М.,
ФОП Маточкін С. В.,
Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,
ФОП Демчук Р. М.,
Андріївська громада,
Михайлівська церква,
Ф-я Ковельського ДЕУ,
ФОП Терещук М. В.,
Вол.обл.фітосан. лабораторія,
ФОП Коляда О. В.,
РЖКП №1,
Ф. О. Мандзюк Н. С.,
ФОП Силюк Р. С.,
Ков. управління освіти вик. ком.,
ОСББ "Авангард 10",
ФО Грицай В.Є.,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
ДП Український ДЦ радіочастот",
ТзОВ "Ковельрембуд",
Ковельське УВКГ,
ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,
провул. Грушевського, вул.Некрасова,
вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Мечнікова.
4. ПС 35/10 кВ
№ 39 "Поворськ"
(Л 39-01, Л 39-02,
Л 39-03, Л 39-04,
Л 39-05, Л 39-07,
Л 39-08, Л 39-09,
Л 39-10, Л 39-11,
Л 39-12, Л 39-13,
Л 39-14) 9:00-17:00 СТзОВ "Заповіт",
ФОП Санько А. С.,
ПАТ "Дубномолоко",
СТ Повурськ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво,
Вол. дирекція УДППЗ,
Церква с. Козлиничі,
СТзОВ "Пісочно",
Церква с. Пісочно,
ПАТ "Ковельмолоко",
ФОП Мациборук М. С.,
ФОП Дерев'янчук Г.І .,
Ковельське МТМО,
ФГ "Ставеччина",
СТ Повурськ,
ТзОВ "Віра-1",
СФГ "Край",
ФОП Білець О. Т.,
ПАТ "Укртелеком",
ТзОВ "В. Прометей",
ФОП Коренга Л. О.,
Голобське споживче товариство,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ФОП Польчук П. А.,
ФОП Горинович В. П.,
СТзОВ "Колос",
РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова,
ФОП Дерев'янчук Г. І.,
ТзОВ "Лістрансбуд",
Ф. О. Лисиця О.Г.,
ФОП Колбасюк В. І.,
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
Тублікарня,
ФОП Горайчук В. П.,
ПрАТ "Поворське РТП",
МПП "Гіперіон",
ВАТ "Родючість",
ФОП Дерев'янчук Г. І.,
Ковельське П-во вет. медицини,
Ф. О. Боровик Л. О.,
ФОП Копанчук В. М.,
ФОП Басиста О. М.,
Львівська залізниця,
Вол-Волинська КЕВ,
ФОП Копанчук В. М.,
ФОП Федорук Г. Ю.,
ФОП Гриценюк Л. Р.,
ПАТ "Дубномолоко",
ФОП Данилюк І. П.,
ФОП Горайчук В. П.,
Райкультвідділ Ков. РДА,
Гром. УПЦ КП Повурськ,
СТзОВ "Любисток",
Св'ято-Покровська громада УПЦ,
ФОП Кошелюк М. Є.,
ФОП Романюк П. Ф.,
ФОП Луцкевич М. М.,
СОК "Черемшина",
ФОП Кошелюк М. Є.,
Церква с. Кричевичі,
ФОП Мілінчук А. С.,
Мол. буд. с. Кричевичі,
ФОП Гладишук С. В.,
СВК "Відродження",
Ф. О. Кубський В. Ф.,
Ф. Г. "Хутір Милинка",
ФОП Зінчук В. М.,
СВК "Світанок",
СТзОВ "Васюти",
ФОП Іллюх В. П.,
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП,
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі,
с. Пісочно,
с. Шкурат,
с. Козлиничі хутір,
с. Байківці,
с. Радошин,
с. Мирин,
с. Кривлин,
с. Мельниця,
с. Поворськ,
с. Ситовичі,
с. Підріжжя,
с. Світле,
с. Озірне,
с. Гулівка,
с. Заячівка,
с. Ломачанка,
с. Черемошно,
с. Кричевичі,
с. Скулин,
с. Ладовка,
с. Уховецьк,
с. Луківка,
с. Грив'ятки.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Паламарчука: населення
місто Луцьк
1. 10:00-17:00
Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул. Ковпака
вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
2. ЗТП-200
РУ-10 кВ
Кап ремонт 09:00-17:00 ГК «Транспорт-1»
Платна стоянка
Ветлабораторія
Гаражи Профспілок
База ЖКП-6
Котельна магазину
Гаражи «Лада»
Волинське підприємство торгівлі вул. Поліська Січ
вул. Баженова
вул. Островського
вул. Панфілова
вул. Задворецька
вул. Варварівка
вул. Богачука
вул. Кутузова, 2-12, 1-9
вул. Кривоноса, 2-12, 1-13
вул. Рівненська, 29-39
вул. Купріна
вул. Хурсенка, 2-6, 1-3
Луцький район
1. 10:00-17:00
СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
2. ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) 10:00-17:00 с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство С Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. 10:00 – 17:00 магазин С Почапи вул. Ценральна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-93 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин
3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-45 09:00-17:00 с.Шахтарське
2. ПЛ-0,4 Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 66-02 від ЛР-74 9:30-16:00 с. Датинь : Школа; Садок; с/р с. Датинь
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище ГРП, магазини, КНС, очисні, пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, АТС, віділення зв’язку.
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.
м.Рожище торговий кіоск, ,
с.Топільне водозабір, с.Ольганівка вул.Гранична, Лісова.
смт.Дубище вул.Зелена 51-177А, 28-44, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, Грушевського, 12-18, 18А-26,
м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Макаренка.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1. КТП-274 Л-2 10:00-17:00 с Кримне вул Центральна
2. КТП-289 10:00-17:00 с Буцинь вул Федорова
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири
4. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ПР-101 до ЗТП-147
КТП-320
КТП-149
КТП-144 10:30-15:00 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - ГРС ,ПАТ «Ковельмолоко»- пункт прийому молока, будинок молитви с.Купичів, Озеряни, Сушибаба
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 09:00-17:00
с. Нехворощі, бригада
3.09:00-17:00
с. Микуличі бригада
4. 09:00-17:00 Реабілітаційний центр, „Райагропостач”, хлібний ларьок м. Вол.-Вол., вул.: Віленська, Грушевського, Цинкаловського, Чернігівська, пров. Молодіжний
Горохівський район
1.
с.Борочичі
09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
2.
с.Вільхівка
09:00-17:00 ФОП Шафранська Г.О. магазин
Вільхівська сільська рада Башня с. Вільхівка:
вул. Шевченка,
вул. Набережна
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1,Л-3 від КТП-314 для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Львівська 13-42
2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЩТП-288 для капітального ремонту ПЛ 9:00-17:00 с.Лежниця вул.Центральна 68-119
3. КТП-29 для капітального ремонту КТП 10:00-17:00 с.Заставне вул.Клименка 2-62,вул.ів.Франка 1-17
Камінь-Каширський район
1. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.. Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л-01-02 (ТП-333, 229, 160, 142, 317). 09:30 – 17:00 Сільська рада, ПП Лещинська М.А., Школа, Медпункт, АТС, Поштове відділення, Лісництво (контора, пилорама), Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Церква, Молитовний будинок, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Смаль С.П., ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція). с.Піщане
4. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:30 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Садівничий масив "Білий налив".
2. 9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Церква с. Дроздні. с. Дроздні.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД,
ФОП Радчук В. М.,
ФОП Маточкін С. В.,
Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,
ФОП Демчук Р. М.,
Андріївська громада,
Михайлівська церква,
Ф-я Ковельського ДЕУ,
ФОП Терещук М. В.,
Вол.обл.фітосан. лабораторія,
ФОП Коляда О. В.,
РЖКП №1,
Ф. О. Мандзюк Н. С.,
ФОП Силюк Р. С.,
Ков. управління освіти вик. ком.,
ОСББ "Авангард 10",
ФО Грицай В.Є.,
ПрАТ "ДАТАГРУП",
ДП Український ДЦ радіочастот",
ТзОВ "Ковельрембуд",
Ковельське УВКГ,
ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,
провул. Грушевського, вул.Некрасова,
вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Мечнікова.
4. ПС 35/10 кВ
№ 39 "Поворськ"
(Л 39-01, Л 39-02,
Л 39-03, Л 39-04,
Л 39-05, Л 39-07,
Л 39-08, Л 39-09,
Л 39-10, Л 39-11,
Л 39-12, Л 39-13,
Л 39-14) 9:00-17:00 СТзОВ "Заповіт",
ФОП Санько А. С.,
ПАТ "Дубномолоко",
СТ Повурськ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське Райво,
Вол. дирекція УДППЗ,
Церква с. Козлиничі,
СТзОВ "Пісочно",
Церква с. Пісочно,
ПАТ "Ковельмолоко",
ФОП Мациборук М. С.,
ФОП Дерев'янчук Г.І .,
Ковельське МТМО,
ФГ "Ставеччина",
СТ Повурськ,
ТзОВ "Віра-1",
СФГ "Край",
ФОП Білець О. Т.,
ПАТ "Укртелеком",
ТзОВ "В. Прометей",
ФОП Коренга Л. О.,
Голобське споживче товариство,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ФОП Польчук П. А.,
ФОП Горинович В. П.,
СТзОВ "Колос",
РГ Св. ап. Євангеліста І.Богуслова,
ФОП Дерев'янчук Г. І.,
ТзОВ "Лістрансбуд",
Ф. О. Лисиця О.Г.,
ФОП Колбасюк В. І.,
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
Тублікарня,
ФОП Горайчук В. П.,
ПрАТ "Поворське РТП",
МПП "Гіперіон",
ВАТ "Родючість",
ФОП Дерев'янчук Г. І.,
Ковельське П-во вет. медицини,
Ф. О. Боровик Л. О.,
ФОП Копанчук В. М.,
ФОП Басиста О. М.,
Львівська залізниця,
Вол-Волинська КЕВ,
ФОП Копанчук В. М.,
ФОП Федорук Г. Ю.,
ФОП Гриценюк Л. Р.,
ПАТ "Дубномолоко",
ФОП Данилюк І. П.,
ФОП Горайчук В. П.,
Райкультвідділ Ков. РДА,
Гром. УПЦ КП Повурськ,
СТзОВ "Любисток",
Св'ято-Покровська громада УПЦ,
ФОП Кошелюк М. Є.,
ФОП Романюк П. Ф.,
ФОП Луцкевич М. М.,
СОК "Черемшина",
ФОП Кошелюк М. Є.,
Церква с. Кричевичі,
ФОП Мілінчук А. С.,
Мол. буд. с. Кричевичі,
ФОП Гладишук С. В.,
СВК "Відродження",
Ф. О. Кубський В. Ф.,
Ф. Г. "Хутір Милинка",
ФОП Зінчук В. М.,
СВК "Світанок",
СТзОВ "Васюти",
ФОП Іллюх В. П.,
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП,
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ФОП Ткачук Т. С. с. Козлиничі,
с. Пісочно,
с. Шкурат,
с. Козлиничі хутір,
с. Байківці,
с. Радошин,
с. Мирин,
с. Кривлин,
с. Мельниця,
с. Поворськ,
с. Ситовичі,
с. Підріжжя,
с. Світле,
с. Озірне,
с. Гулівка,
с. Заячівка,
с. Ломачанка,
с. Черемошно,
с. Кричевичі,
с. Скулин,
с. Ладовка,
с. Уховецьк,
с. Луківка,
с. Грив'ятки.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Паламарчука: населення
місто Луцьк
1. 10:00-17:00
Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул. Ковпака
вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
2. ЗТП-200
РУ-10 кВ
Кап ремонт 09:00-17:00 ГК «Транспорт-1»
Платна стоянка
Ветлабораторія
Гаражи Профспілок
База ЖКП-6
Котельна магазину
Гаражи «Лада»
Волинське підприємство торгівлі вул. Поліська Січ
вул. Баженова
вул. Островського
вул. Панфілова
вул. Задворецька
вул. Варварівка
вул. Богачука
вул. Кутузова, 2-12, 1-9
вул. Кривоноса, 2-12, 1-13
вул. Рівненська, 29-39
вул. Купріна
вул. Хурсенка, 2-6, 1-3
Луцький район
1. 10:00-17:00
СГПП "НЕСВІЧ" с. Несвіч вул. Крачок, Романівка
2. ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) 10:00-17:00 с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. підприємство С Куснища вул.Б. Хмельницького,
Шкільна
2. 10:00 – 17:00 магазин С Почапи вул. Ценральна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-93 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-120 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Грузятин
3. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ТП-45 09:00-17:00 с.Шахтарське
2. ПЛ-0,4 Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Некрасова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 66-02 від ЛР-74 9:30-16:00 с. Датинь : Школа; Садок; с/р с. Датинь
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-351 9:30-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище вул.Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,
6 Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище ГРП, магазини, КНС, очисні, пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, АТС, віділення зв’язку.
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.
м.Рожище торговий кіоск, ,
с.Топільне водозабір, с.Ольганівка вул.Гранична, Лісова.
смт.Дубище вул.Зелена 51-177А, 28-44, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, Грушевського, 12-18, 18А-26,
м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Макаренка.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Сковороди , Я.Мудрого, Промислова, 27-63, 14-30.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м.Рожище, вул. Промислова, 65-147, 142-146, Набережна,115
Старовижівський район
1. КТП-274 Л-2 10:00-17:00 с Кримне вул Центральна
2. КТП-289 10:00-17:00 с Буцинь вул Федорова
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-189 10:00-16:30 СВК « Дружба» - бригада с.Нири
4. ПЛ-10 кВ Л-24-03 від ПР-101 до ЗТП-147
КТП-320
КТП-149
КТП-144 10:30-15:00 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - ГРС ,ПАТ «Ковельмолоко»- пункт прийому молока, будинок молитви с.Купичів, Озеряни, Сушибаба
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