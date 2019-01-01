На Волині автівка злетіла у кювет: водій помер у лікарні





Інцидент трапився у суботу, 9 березня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 49-річний житель Горохівського району. Рухаючись по ґрунтовій дорозі водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та згодом помер у відділенні реанімації районної лікарні.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Мирне Горохівського району автомобіль Fiat Doblo злетів у кювет, водій загинув.Інцидент трапився у суботу, 9 березня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 49-річний житель Горохівського району. Рухаючись по ґрунтовій дорозі водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та згодом помер у відділенні реанімації районної лікарні.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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