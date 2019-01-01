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На Волині автівка злетіла у кювет: водій помер у лікарні

На Волині автівка злетіла у кювет: водій помер у лікарні
На автодорозі поблизу села Мирне Горохівського району автомобіль Fiat Doblo злетів у кювет, водій загинув.

Інцидент трапився у суботу, 9 березня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 49-річний житель Горохівського району. Рухаючись по ґрунтовій дорозі водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження та згодом помер у відділенні реанімації районної лікарні.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


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Теги: смерть, аварія
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