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Дерево вбило 29-річну жінку на Вінничині

Дерево вбило 29-річну жінку на Вінничині
У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.

У поліції додали, що жінка 1990 року народження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева. Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".

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Теги: дерево, падіння, смерть, жінка
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