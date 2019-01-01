Дерево вбило 29-річну жінку на Вінничині
Сьогодні, 12:36
У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка.
Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.
У поліції додали, що жінка 1990 року народження.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").
За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева. Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".
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Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.
У поліції додали, що жінка 1990 року народження.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").
За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева. Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".
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