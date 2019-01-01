Дерево вбило 29-річну жінку на Вінничині





Про це журналісту



"Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.



У поліції додали, що жінка 1990 року народження.



За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").



За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева. Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка.Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області."Дійсно, сьогодні близько 10 ранку йшла жінка, від вітру на неї впало дерево, вона загинула на місці", - відповіли у поліції на запитання, чи загинула жінка у місті Хмільник від падіння дерева.У поліції додали, що жінка 1990 року народження.За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").За даними поліції, у Вінницькій області це вже другий випадок смерті через падіння дерева. Нагадаємо, у Вінниці внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті "швидкої допомоги".

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