Агітація без агітації: у Луцьку з’явилися загадкові білборди









Як виявилося, площини із таким закликом є частиною інформаційної кампанії громадської організації, засновником якої є Андрій Покровський. Громадянський Рух «СВІДОМІ» долучився до виборчого процесу, вирішивши надавати інформаційну підтримку лучанам, які обиратимуть Президента України.



«Сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу єдність. Саме тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає інформаційну кампанію «Голосуй свідомо». Вона не несе в собі агітації за когось з кандидатів. Ми хочемо допомогти лучанам зробити свій вибір Президента України максимально свідомо. Я хочу, щоб кожен з нас об’єктивно оцінював кожного кандидата, звертаючи увагу на його чи її досвід, минулу політичну діяльність та реалістичність виборчої програми», – розповів співзасновник Громадянського Руху Тарас Шкітер.



Своєю чергою співзасновник громадської організації та політолог Михайло Наход додав, що усі охочі лучани можуть звернутися до «СВІДОМИХ» за інформацією, що стосується виборів.



«Лучани можуть звертатись в офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49а, - ред.) та інформаційні намети, які будуть розташовані у місті, за допомогою та роз'ясненнями стосовно основних повноважень Президента України, критеріїв оцінки кандидатів, їх попередньої діяльності. Серед кандидатів святих немає! Але вибір потрібно зробити, бо від цього залежить майбутнє держави, вектора її розвитку на десятиліття», – переконаний співзасновник «СВІДОМИХ».



Зокрема, такий заклик лунає у промороликові кампанії «Голосуй свідомо», який опублікований на каналі Руху в YouTube.







«СВІДОМІ» запевняють, що поганих політиків обирають байдужі громадяни, які не читають передвиборчі програми та не аналізують діяльність кандидатів. Вони часто вірять тому, що бачать на екранах та білбордах.



«Але 31 березня кожен має зробити відповідальний вибір. Проаналізуй попередню діяльність та обіцянки політиків! Голосуй свідомо, будь собою!» - закликають у відео.



До слова, Громадянський Рух «СВІДОМІ» – це громадська організація, яка розпочала свою діяльність наприкінці літа 2017-го року. Громадянський Рух виник завдяки розвитку та розширенню Соціальної програми Андрія Покровського «МИ СВІДОМІ», що реалізовується з 2015-го року.



«Кожну людину з її ідеями та активною позицією ми визнаємо нашим однодумцем та колегою. Разом нам до снаги сформувати свідоме, активне та відповідальне суспільство, забезпечити можливості для розвитку самодостатніх людей», – запевняють «СВІДОМІ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з’явилися білборди із зображенням літературного персонажа Шерлока Холмса, які закликають вмикати дедукцію і голосувати свідомо. Ініціатором розміщення креативних бордів є Громадянський Рух «СВІДОМІ». Район.Луцьк вирішив з’ясувати деталі та звернувся за коментарем до «СВІДОМИХ».Як виявилося, площини із таким закликом є частиною інформаційної кампанії громадської організації, засновником якої є. Громадянський Рух «СВІДОМІ» долучився до виборчого процесу, вирішивши надавати інформаційну підтримку лучанам, які обиратимуть Президента України.«Сьогоднішні розбіжності в поглядах та прихильності до різних кандидатів не повинні розколювати нашу єдність. Саме тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочинає інформаційну кампанію «Голосуй свідомо». Вона не несе в собі агітації за когось з кандидатів. Ми хочемо допомогти лучанам зробити свій вибір Президента України максимально свідомо. Я хочу, щоб кожен з нас об’єктивно оцінював кожного кандидата, звертаючи увагу на його чи її досвід, минулу політичну діяльність та реалістичність виборчої програми», – розповів співзасновник Громадянського РухуСвоєю чергою співзасновник громадської організації та політологдодав, що усі охочі лучани можуть звернутися до «СВІДОМИХ» за інформацією, що стосується виборів.«Лучани можуть звертатись в офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» (просп. Волі, 49а, - ред.) та інформаційні намети, які будуть розташовані у місті, за допомогою та роз'ясненнями стосовно основних повноважень Президента України, критеріїв оцінки кандидатів, їх попередньої діяльності. Серед кандидатів святих немає! Але вибір потрібно зробити, бо від цього залежить майбутнє держави, вектора її розвитку на десятиліття», – переконаний співзасновник «СВІДОМИХ».Зокрема, такий заклик лунає у промороликові кампанії «Голосуй свідомо», який опублікований на каналі Руху в YouTube.«СВІДОМІ» запевняють, що поганих політиків обирають байдужі громадяни, які не читають передвиборчі програми та не аналізують діяльність кандидатів. Вони часто вірять тому, що бачать на екранах та білбордах.«Але 31 березня кожен має зробити відповідальний вибір. Проаналізуй попередню діяльність та обіцянки політиків! Голосуй свідомо, будь собою!» - закликають у відео.До слова, Громадянський Рух «СВІДОМІ» – це громадська організація, яка розпочала свою діяльність наприкінці літа 2017-го року. Громадянський Рух виник завдяки розвитку та розширенню Соціальної програми Андрія Покровського «МИ СВІДОМІ», що реалізовується з 2015-го року.«Кожну людину з її ідеями та активною позицією ми визнаємо нашим однодумцем та колегою. Разом нам до снаги сформувати свідоме, активне та відповідальне суспільство, забезпечити можливості для розвитку самодостатніх людей», – запевняють «СВІДОМІ».

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