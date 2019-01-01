У селі на Волині повністю згорів будинок-пустка





Про це на оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише



Так, 9 березня у селі Волошки внаслідок необережного поводження з вогнем загорівся дерев’яний будинок-пустка р, критий шифером, вогонь знищив 90% будівлі.



У селі Доротище внаслідок необережного поводження з вогнем власниці загорівся хлів, вогнем знищено покрівлю 30 кв.м, тонна сіна, домашній інвентар, також 9 березня в селі Новий Мосир горіла цегляна господарча будівля.



А наступного дня в селі Зелена внаслідок короткого замикання електропроводки загорілася цегляна господарська будівля, вогнем було знищено 5 тюків соломи, 0,5 тонни брикету.



Також були випадки загоряння сухої трави. В селі Воля Любитівська виникло загорання сухої трави на площі 3 га, в селищі Люблинець виникло загорання сухої трави та самосіву на площі 5 га.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі горіли цегляна господарча будівля, дерев'яний будинок та хлів.Про це на оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області, - пише ПроКовель Так, 9 березня у селі Волошки внаслідок необережного поводження з вогнем загорівся дерев’яний будинок-пустка р, критий шифером, вогонь знищив 90% будівлі.У селі Доротище внаслідок необережного поводження з вогнем власниці загорівся хлів, вогнем знищено покрівлю 30 кв.м, тонна сіна, домашній інвентар, також 9 березня в селі Новий Мосир горіла цегляна господарча будівля.А наступного дня в селі Зелена внаслідок короткого замикання електропроводки загорілася цегляна господарська будівля, вогнем було знищено 5 тюків соломи, 0,5 тонни брикету.Також були випадки загоряння сухої трави. В селі Воля Любитівська виникло загорання сухої трави на площі 3 га, в селищі Люблинець виникло загорання сухої трави та самосіву на площі 5 га.

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