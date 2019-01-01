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У селі на Волині повністю згорів будинок-пустка

У селі на Волині повністю згорів будинок-пустка
У Ковельському районі горіли цегляна господарча будівля, дерев'яний будинок та хлів.

Про це на оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише ПроКовель.

Так, 9 березня у селі Волошки внаслідок необережного поводження з вогнем загорівся дерев’яний будинок-пустка р, критий шифером, вогонь знищив 90% будівлі.

У селі Доротище внаслідок необережного поводження з вогнем власниці загорівся хлів, вогнем знищено покрівлю 30 кв.м, тонна сіна, домашній інвентар, також 9 березня в селі Новий Мосир горіла цегляна господарча будівля.

А наступного дня в селі Зелена внаслідок короткого замикання електропроводки загорілася цегляна господарська будівля, вогнем було знищено 5 тюків соломи, 0,5 тонни брикету.

Також були випадки загоряння сухої трави. В селі Воля Любитівська виникло загорання сухої трави на площі 3 га, в селищі Люблинець виникло загорання сухої трави та самосіву на площі 5 га.

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Теги: пожежа, Ковель
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