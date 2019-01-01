За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків

У святкові вихідні дні, з 16-ої години 7 березня по 8:00 11 березня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні за медичною допомогою звернулося 130 пацієнтів.Так, з них 85 людей госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 45-ьом, - повідомили у медзакладі.У травмпункт звернулося 118 травмованих, з них - 22 з переломами. 16 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 5-х покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому.В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань."Внаслідок конфліктних ситуацій, які переросли у бійки за медичною допомогою у лікарню звернулися 12 постраждалих. Швидка медична допомога доставила 2-х постраждалих у ДТП. Одному - надали амбулаторну допомогу, друга - знаходиться у важкому стані у відділенні анестезіології в палаті інтенсивної терапії.За одну мить людина може втратити життя і здоров'я, тому закликаємо: бережіть себе і тих, хто поруч! Будьте здорові!" - йдеться у повідомленні.