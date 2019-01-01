вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків

За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків
У святкові вихідні дні, з 16-ої години 7 березня по 8:00 11 березня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні за медичною допомогою звернулося 130 пацієнтів.

Так, з них 85 людей госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 45-ьом, - повідомили у медзакладі.

У травмпункт звернулося 118 травмованих, з них - 22 з переломами. 16 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 5-х покусали тварини. 21 раз викликали лікарів з дому.

В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань.

"Внаслідок конфліктних ситуацій, які переросли у бійки за медичною допомогою у лікарню звернулися 12 постраждалих. Швидка медична допомога доставила 2-х постраждалих у ДТП. Одному - надали амбулаторну допомогу, друга - знаходиться у важкому стані у відділенні анестезіології в палаті інтенсивної терапії.
За одну мить людина може втратити життя і здоров'я, тому закликаємо: бережіть себе і тих, хто поруч! Будьте здорові!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» волинські митники вилучили у німця 23 тисячі євро
Сьогодні, 13:08
За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків
Сьогодні, 13:06
У селі на Волині повністю згорів будинок-пустка
Сьогодні, 13:02
Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів
Сьогодні, 13:00
Агітація без агітації: у Луцьку з’явилися загадкові білборди
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині 4 п'яних, 8 травмованих і 9 новонароджених: як минув тиждень у лікарні на Волині
Сьогодні, 12:06
«Веселий» тиждень медиків Нововолинська: троє п'яних, 11 карапузів та один побитий «Веселий» тиждень медиків Нововолинська: троє п'яних, 11 карапузів та один побитий
28 січень, 12:18
За вихідні на слизьких вулицях Луцька травмувалися 60 людей За вихідні на слизьких вулицях Луцька травмувалися 60 людей
28 січень, 12:05
У Луцьку посеред ночі медики «швидкої» прийняли пологи «на дому» У Луцьку посеред ночі медики «швидкої» прийняли пологи «на дому»
17 січень, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» волинські митники вилучили у німця 23 тисячі євро
Сьогодні, 13:08
 0
За вихідні – 16 п'яних і 5 покусаних: невесела статистика від луцьких медиків
Сьогодні, 13:06
 0
У селі на Волині повністю згорів будинок-пустка
Сьогодні, 13:02
 0
Район на Волині стягнув з боржників понад 600 000 гривень аліментів
Сьогодні, 13:00
 0
Агітація без агітації: у Луцьку з’явилися загадкові білборди
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8