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На «Ягодині» волинські митники вилучили у німця 23 тисячі євро

На «Ягодині» волинські митники вилучили у німця 23 тисячі євро
Волинські митники на посту "Ягодин" вилучили в іноземця велику суму грошей.

Зазначається, що громадянин Німеччини через «зелений коридор» намагався вивезти з України загалом 23 тисячі євро готівкою. Волинські митники з’ясували це під час перерахунку пред’явлених ним купюр у пункті пропуску Ягодин, - інформує Волинська митниця.

Нагадаємо, що дозволено вивезення готівки в еквіваленті до 10 тисяч євро. Відтак, у чоловіка вилучили різницю – 13 тисяч євро (за курсом Національного Банку України – 389180,10 грн).

Санкції статей 471,472 Митного Кодексу України передбачають за таке порушення конфіскацію надміру валюти та накладення штрафу в розмірі його повної вартості. Оскільки порушник – нерезидент, стягнення штрафу з якого може бути ускладеним, у нього тимчасово, до винесення остаточного рішення судом, вилучили ще й наявні під час перетину кордону 10 тисяч євро, для забезпечення позовних вимог.




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Теги: Ягодин, митниця, гроші
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