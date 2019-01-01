Гриневич поділилася враженням про систему освіти на Волині

Міністр освіти й науки Україниподілилася своїми враженнями про перебіг реформи освіти в Україні.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДАПід час робочого візиту на Волинь головна освітянка країни зустрілася з головою обласної державної адміністрації Олександром Савченком, його заступниками –та, а також начальницею управління освіти, науки та молоді облдержадміністраціїЗустріч відбулася сьогодні, 11 березня.В першу чергу Лілія Гриневич поділилася враженнями про систему освіти у Волинській області:"Наше загальне враження, враховуючи те, що область нелегка, з великою часткою сільської місцевості та великою кількістю малокомплектних шкіл, позитивне. Область показує гарні результати. Для прикладу – друге місце в Україні за включенням дітей з особливими потребами в освітній процес та за розгортанням системи інклюзивної освіти. Я вам дуже дякую за це. Так само Волинь має гарні приклади освоєння державної субвенції на Нову українську школу. До речі, за показниками область справляється значно краще, ніж місто, і це кидається у вічі. Тож я бажаю вам багато сил! Ми без вас не впораємося. Держава віддає гроші, а саме від вас залежить втілення реформи в життя", – наголосила вона.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив, що нова реформа освіти – актуальна та професійна. Зокрема, йому подобається проект «Нова українська школа»."Проект дійсно дуже розкішний. Я люблю відвідувати ці початкові класи. Вчителі задоволені, учні навчаються з радістю та блиском в очах. Але є в нас і проблеми. В поліських районах маємо практично гуманітарну катастрофу. Близько десятка шкіл потребують добудови, нового будівництва чи капітального ремонту. Зараз ми маємо кошти від держави і працюємо над цим – а раніше ніхто на це не зважав", – промовив Савченко.Зокрема, обговорили й затримки закупівель та встановлення обладнання для Нової української школи."На це є абсолютно зрозумілі причини. Ніхто ніколи в школи не давав стільки грошей. А тут дали, а ринок не готовий. Виробники парт, для прикладу, виявилися неготовими до таких інвестицій. Вже цього року, думаю, вони встигнуть оперативніше все зробити. Бо вийшло так, що ті, хто встигли швидше провести тендери, купили й дешевше, й якісніше, а ті, хто затягнули до осені – мали проблеми", - зауважила Гриневич.Також голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко розповів міністру про проблему відсутності вбиралень у приміщеннях сільських шкіл."У нас дійсно велика проблема з вбиральнями всередині приміщення. Ми вдячні, що нам надійшли на це кошти. Але в Мінрегіоні розробляють такі стандарти, за якими туалет в сільській старій школі коштуватиме, як сама школа".Натомість, Лілія Гриневич розповіла, що недавно мала зустріч з представниками Мінрегіону, на якій домовилися про те, що міністерство розробить декілька типових проектів, які органи місцевого самоврядування зможуть використати.Серед іншого, на зустрічі обговорили питання функціонування позашкільної освіти в аспекті децентралізації, а також питання реформування професійно-технічної освіти.