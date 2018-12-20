У Луцьку на Кравчука дорогу перегородило повалене дерево





Це трапилося приблизно о 10:15 понеділка, 11 березня, розповіли



Дерево впало поперек проїжджої частини на початку вулиці, неподалік від рогу з вулицею Гордіюк. Ні автомобілі, ні люди під час падіння не постраждали.



Дерево комунальники прибрали протягом години: порізали на шматки, повантажили в вантажівку і звільнили проїзд. На місці лишився тільки пеньок з вирваним з землі коренем.



«Може корінь слабший був, може підмило... Зараз причин ніхто не досліджує, просто ліквідовуємо наслідки негоди» – розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Він додав, що дерево прибирали працівники комунального підприємства «Парки і сквери».



Нагадаємо, у Луцьку через негоду

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