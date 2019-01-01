Завтра Україну засніжить
Сьогодні, 14:03
Завтра, 12 березня, у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів; вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, вночі на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
"Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг з дощем. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 1-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - підкреслили в Укргідрометцентрі.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів; вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, вночі на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
"Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг з дощем. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 1-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - підкреслили в Укргідрометцентрі.
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