Завтра Україну засніжить





Про це



"Завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів; вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, вночі на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°", - повідомили у прес-службі.



Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.



"Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг з дощем. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 1-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - підкреслили в Укргідрометцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 12 березня, у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Завтра у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, у південній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Приазов'ї місцями значні опади, на решті території без істотних опадів; вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, вночі на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°", - повідомили у прес-службі.Синоптики додали, що в наступні дві доби в більшості областей без опадів, лише 13 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму, 14 березня в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні, в четвер і на заході країни вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла."Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг з дощем. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 1-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - підкреслили в Укргідрометцентрі.

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