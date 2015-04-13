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Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО

Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
На Волині сьогодні пориви вітру сягають 25-30 км/годину. Тож негода наробила багато лиха.

Зокрема, у Луцьку сьогодні з будинку на Театральному майдані відвалився шматок фасаду, - інформує патрульна поліція Волині.

А по вулиці Рівненській не витримав вітру і впав на дорогу рекламний щит. Біля дитячої лікарні, по проспекту Відродження, дерево впало прямо на припаркований автомобіль Hyundai.

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Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Пушкіна, 9 через сильний вітер знесло дах будинку, який впав на автівку.

Як повідомляють інспектори, на дорозі Н-22 лежить чимало повалених дерев. Патрульні відтягують їх на узбіччя, на інших ділянках працюють бригади рятувальників.

Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО

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Теги: негода, вітер
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