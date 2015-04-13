Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:01
На Волині сьогодні пориви вітру сягають 25-30 км/годину. Тож негода наробила багато лиха.
Зокрема, у Луцьку сьогодні з будинку на Театральному майдані відвалився шматок фасаду, - інформує патрульна поліція Волині.
А по вулиці Рівненській не витримав вітру і впав на дорогу рекламний щит. Біля дитячої лікарні, по проспекту Відродження, дерево впало прямо на припаркований автомобіль Hyundai.
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Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Пушкіна, 9 через сильний вітер знесло дах будинку, який впав на автівку.
Як повідомляють інспектори, на дорозі Н-22 лежить чимало повалених дерев. Патрульні відтягують їх на узбіччя, на інших ділянках працюють бригади рятувальників.
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Зокрема, у Луцьку сьогодні з будинку на Театральному майдані відвалився шматок фасаду, - інформує патрульна поліція Волині.
А по вулиці Рівненській не витримав вітру і впав на дорогу рекламний щит. Біля дитячої лікарні, по проспекту Відродження, дерево впало прямо на припаркований автомобіль Hyundai.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Пушкіна, 9 через сильний вітер знесло дах будинку, який впав на автівку.
Як повідомляють інспектори, на дорозі Н-22 лежить чимало повалених дерев. Патрульні відтягують їх на узбіччя, на інших ділянках працюють бригади рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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