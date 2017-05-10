Покарали жінку, яка на Волині торгувала «лівим» алкоголем





Про це повідомили у рожищенській мерії.



Наприкінці лютого в місті Рожище по вул. Заньковецької працівники дільничних офіцерів поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.



"На винну особу правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності)", - йдеться у повідомленні.



4 березня Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності правопорушницю та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3200 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі оштрафували жінку за продаж фальсифікованих алкогольних напоїв.Про це повідомили у рожищенській мерії.Наприкінці лютого в місті Рожище по вул. Заньковецької працівники дільничних офіцерів поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв."На винну особу правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності)", - йдеться у повідомленні.4 березня Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності правопорушницю та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3200 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію