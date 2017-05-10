Покарали жінку, яка на Волині торгувала «лівим» алкоголем
Сьогодні, 14:08
У Рожищі оштрафували жінку за продаж фальсифікованих алкогольних напоїв.
Про це повідомили у рожищенській мерії.
Наприкінці лютого в місті Рожище по вул. Заньковецької працівники дільничних офіцерів поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.
"На винну особу правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності)", - йдеться у повідомленні.
4 березня Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності правопорушницю та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3200 грн.
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Про це повідомили у рожищенській мерії.
Наприкінці лютого в місті Рожище по вул. Заньковецької працівники дільничних офіцерів поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.
"На винну особу правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності)", - йдеться у повідомленні.
4 березня Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності правопорушницю та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3200 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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