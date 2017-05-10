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Покарали жінку, яка на Волині торгувала «лівим» алкоголем

Покарали жінку, яка на Волині торгувала «лівим» алкоголем
У Рожищі оштрафували жінку за продаж фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це повідомили у рожищенській мерії.

Наприкінці лютого в місті Рожище по вул. Заньковецької працівники дільничних офіцерів поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

"На винну особу правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності)", - йдеться у повідомленні.

4 березня Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності правопорушницю та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3200 грн.

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Теги: алкоголь, фальсифікат, Волинь
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