На Волині через негоду без електрики залишилися вісім населених пунктів
Сьогодні, 14:16
У Волинській області станом на 9:00 11 березня внаслідок сильних поривів вітру повністю без електроенергії залишилося вісім населених пунктів.
Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Через негоду вимкнулося 10 ліній 10 кВ.
У Луцькому районі знеструмлено чотири населені пункти, у Горохівському два, у Ковельському та Іваничівському по одному.
Наразі вісім бригад і 16 одиниць техніки ПрАТ «Волиньобленерго» працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання на Волині.
"Енергетики просять із розуміння ставитися до аварійних знеструмлень, спричинених погодними умовами.
Нагадуємо, якщо ви побачили обірваний провід, не наближайтеся ближче як на вісім метрів і до приїзду оперативної бригади організуйте охорону місця обриву проводу. Будьте обережними! Не відчиняйте балкони і вікна, уникайте перебування під дахами будинків, великими деревами та білбордами", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Через негоду вимкнулося 10 ліній 10 кВ.
У Луцькому районі знеструмлено чотири населені пункти, у Горохівському два, у Ковельському та Іваничівському по одному.
Наразі вісім бригад і 16 одиниць техніки ПрАТ «Волиньобленерго» працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання на Волині.
"Енергетики просять із розуміння ставитися до аварійних знеструмлень, спричинених погодними умовами.
Нагадуємо, якщо ви побачили обірваний провід, не наближайтеся ближче як на вісім метрів і до приїзду оперативної бригади організуйте охорону місця обриву проводу. Будьте обережними! Не відчиняйте балкони і вікна, уникайте перебування під дахами будинків, великими деревами та білбордами", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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