На Волині через негоду без електрики залишилися вісім населених пунктів

У Волинській області станом на 9:00 11 березня внаслідок сильних поривів вітру повністю без електроенергії залишилося вісім населених пунктів.Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».Через негоду вимкнулося 10 ліній 10 кВ.У Луцькому районі знеструмлено чотири населені пункти, у Горохівському два, у Ковельському та Іваничівському по одному.Наразі вісім бригад і 16 одиниць техніки ПрАТ «Волиньобленерго» працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання на Волині."Енергетики просять із розуміння ставитися до аварійних знеструмлень, спричинених погодними умовами.Нагадуємо, якщо ви побачили обірваний провід, не наближайтеся ближче як на вісім метрів і до приїзду оперативної бригади організуйте охорону місця обриву проводу. Будьте обережними! Не відчиняйте балкони і вікна, уникайте перебування під дахами будинків, великими деревами та білбордами", - йдеться у повідомленні.