«Яровиця» дарує шанс стати власником дизайнерської квартири*
Сьогодні, 09:02
У клієнтів житлового комплексу «Яровиця» є чудова нагода стати власниками дизайнерських квартир. Адже з 1 березня до 30 квітня, купуючи квартиру у житловому комплексі, покупці автоматично беруть участь в акції «Дизайн інтер’єру у ПОДАРУНОК» від креативної агенції Omlet.
Тож покупці отримають:
1. 3D дизайн квартири (точна візуалізація інтер'єру, з продуманою функціональністю).
2. Підібрані ключові елементи інтер'єру та оздоблювальні матеріали за реальними постачальниками (ви зможете придбати їх у доступних магазинах).
2. Детальне планування квартири: плани підлоги, стелі, електропроводки, розгортки стін.
Дизайнери агенції Omlet створять простір з уяви покупця або запропонують будь-які стильові рішення дизайну.
Основні принципи роботи креативної студії Omlet та тренди сучасного дизайну інтер’єру:
1. Персоналізований інтер’єр «заточений» під власників, людям все більше хочеться жити в зручній та приємній атмосфері, так, як подобається.
2. Продуманий мінімум, у тренді прості елегантні рішення, які не вийдуть з моди і через сезони, тому первинним є організація простору.
3. У сфері інтер’єрної моди прослідковується тенденція до розслабленості і невимушеності. Не потрібно гнатися за строгою симетрією. Звичайно, кілька парних предметів можуть додати візуальної гармонії, але все інше нехай розташовується в модному вільному порядку.
4. Актуальне використання великої кількості прозорого скла. Цей тренд – один з найбільш зручних і легких для втілення, адже скло універсальне, поєднується з чим завгодно і здатне додати інтер'єру легкості.
5. Щодо кольорової гами. Маючи досвід, замовники відчувають, в якому середовищі хочуть жити – темному чи світлому. З ними просто потрібно про це поговорити. І тоді можна експериментувати з кольором чи зробити ставку на «вічний шик» чорно-білих предметів і просторів. Дивовижний універсальний колір – сірий, він надає відчуття стабільності та спокою, легко використовується в якості бази. Щодо трендів, колір року – теплий рожевий корал за версією Pantone, актуальний також зелений в діапазоні, особливо колір авокадо, також свіжа бірюза та м’ята, відтінки червоного та синього, ще «живі» пастельні «брудна троянда», «пряний мед» та колір неба . Модне також повне занурення в колір – коли він на стінах, стелі, підлозі та меблях. Але знати модні кольори – це одне, а вміти ними користуватися – зовсім інше. Якщо поєднати більше трьох основних кольорів в одній квартирі, візуальний комфорт, який забезпечується гармонією кольорів, неможливий.
6. Варте уваги декорування стелі. Це не фоновий об’єкт у приміщенні, як багато сприймають. Варто продумати освітлення. Зараз великі можливості в реалізації креативного світла, що дуже тішить.
7. У дизайні є рішення «поза часом» – матеріали: камінь, дерево, метал, вони завжди створюють відчуття тепла та добротності.
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Тож покупці отримають:
1. 3D дизайн квартири (точна візуалізація інтер'єру, з продуманою функціональністю).
2. Підібрані ключові елементи інтер'єру та оздоблювальні матеріали за реальними постачальниками (ви зможете придбати їх у доступних магазинах).
2. Детальне планування квартири: плани підлоги, стелі, електропроводки, розгортки стін.
Дизайнери агенції Omlet створять простір з уяви покупця або запропонують будь-які стильові рішення дизайну.
Основні принципи роботи креативної студії Omlet та тренди сучасного дизайну інтер’єру:
1. Персоналізований інтер’єр «заточений» під власників, людям все більше хочеться жити в зручній та приємній атмосфері, так, як подобається.
2. Продуманий мінімум, у тренді прості елегантні рішення, які не вийдуть з моди і через сезони, тому первинним є організація простору.
3. У сфері інтер’єрної моди прослідковується тенденція до розслабленості і невимушеності. Не потрібно гнатися за строгою симетрією. Звичайно, кілька парних предметів можуть додати візуальної гармонії, але все інше нехай розташовується в модному вільному порядку.
4. Актуальне використання великої кількості прозорого скла. Цей тренд – один з найбільш зручних і легких для втілення, адже скло універсальне, поєднується з чим завгодно і здатне додати інтер'єру легкості.
5. Щодо кольорової гами. Маючи досвід, замовники відчувають, в якому середовищі хочуть жити – темному чи світлому. З ними просто потрібно про це поговорити. І тоді можна експериментувати з кольором чи зробити ставку на «вічний шик» чорно-білих предметів і просторів. Дивовижний універсальний колір – сірий, він надає відчуття стабільності та спокою, легко використовується в якості бази. Щодо трендів, колір року – теплий рожевий корал за версією Pantone, актуальний також зелений в діапазоні, особливо колір авокадо, також свіжа бірюза та м’ята, відтінки червоного та синього, ще «живі» пастельні «брудна троянда», «пряний мед» та колір неба . Модне також повне занурення в колір – коли він на стінах, стелі, підлозі та меблях. Але знати модні кольори – це одне, а вміти ними користуватися – зовсім інше. Якщо поєднати більше трьох основних кольорів в одній квартирі, візуальний комфорт, який забезпечується гармонією кольорів, неможливий.
6. Варте уваги декорування стелі. Це не фоновий об’єкт у приміщенні, як багато сприймають. Варто продумати освітлення. Зараз великі можливості в реалізації креативного світла, що дуже тішить.
7. У дизайні є рішення «поза часом» – матеріали: камінь, дерево, метал, вони завжди створюють відчуття тепла та добротності.
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