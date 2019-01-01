«Яровиця» дарує шанс стати власником дизайнерської квартири*

У клієнтів житлового комплексу «Яровиця» є чудова нагода стати власниками дизайнерських квартир. Адже з 1 березня до 30 квітня, купуючи квартиру у житловому комплексі, покупці автоматично беруть участь в акції «Дизайн інтер’єру у ПОДАРУНОК» від креативної агенції Omlet.Тож покупці отримають:1. 3D дизайн квартири (точна візуалізація інтер'єру, з продуманою функціональністю).2. Підібрані ключові елементи інтер'єру та оздоблювальні матеріали за реальними постачальниками (ви зможете придбати їх у доступних магазинах).2. Детальне планування квартири: плани підлоги, стелі, електропроводки, розгортки стін.Дизайнери агенції Omlet створять простір з уяви покупця або запропонують будь-які стильові рішення дизайну.Основні принципи роботи креативної студії Omlet та тренди сучасного дизайну інтер’єру:1.«заточений» під власників, людям все більше хочеться жити в зручній та приємній атмосфері, так, як подобається.2., у тренді прості елегантні рішення, які не вийдуть з моди і через сезони, тому первинним є організація простору.3. У сфері інтер’єрної моди прослідковується. Не потрібно гнатися за строгою симетрією. Звичайно, кілька парних предметів можуть додати візуальної гармонії, але все інше нехай розташовується в модному вільному порядку.4. Актуальне використання. Цей тренд – один з найбільш зручних і легких для втілення, адже скло універсальне, поєднується з чим завгодно і здатне додати інтер'єру легкості.5. Щодо кольорової гами. Маючи досвід, замовники відчувають, в якому середовищі хочуть жити – темному чи світлому. З ними просто потрібно про це поговорити. І тоді можна експериментувати з кольором чи зробити ставку на «вічний шик» чорно-білих предметів і просторів. Дивовижний універсальний колір – сірий, він надає відчуття стабільності та спокою, легко використовується в якості бази. Щодо трендів,, актуальний також зелений в діапазоні, особливо колір авокадо, також свіжа бірюза та м’ята, відтінки червоного та синього, ще «живі» пастельні «брудна троянда», «пряний мед» та колір неба . Модне також повне занурення в колір – коли він на стінах, стелі, підлозі та меблях. Але знати модні кольори – це одне, а вміти ними користуватися – зовсім інше. Якщо поєднати більше трьох основних кольорів в одній квартирі, візуальний комфорт, який забезпечується гармонією кольорів, неможливий.6. Варте уваги. Це не фоновий об’єкт у приміщенні, як багато сприймають. Варто продумати освітлення. Зараз великі можливості в реалізації креативного світла, що дуже тішить.7.– матеріали: камінь, дерево, метал, вони завжди створюють відчуття тепла та добротності.