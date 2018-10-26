вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО

Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
У Луцьку вночі 11 березня на вулиці Мазепи спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної. Полум’я пошкодило третю, яка стояла поряд.

Лучанка каже, що два автомобілі належали її сім’ї, пов’язує це з професійною діяльністю, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зі слів жінки, на місці події слідчі дали попередній висновок про підпал.

Адвокатка каже, що одне авто ремонту не підлягає, попередня вартість збитків – 600 тисяч гривень.

"Вночі ми спали. Приблизно о 2:35 ми почули стук в двері. Сусіди кричали, що горять автівки. Чоловік відразу вибіг на вулицю, а я телефонувала в пожежну. Я не відкидаю варіант, що це пов'язано з професійною діяльністю. Ряд кримінальних справ, у яких яких я приймаю участь як захисник, вони – резонансні. Можливо – це особисті неприязні відносини: колишні патрнери по бізнесу чоловіка".

У поліції розповіли, з місця події вилучили пожежне сміття. Наразі за цим фактом триває перевірка.

Деталі – у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, пожежа, адвокатка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чоловіку спалили автомобіль, наробили йому шкоди, а жінка на цьомі піариться. Жах.
Відповісти
Вартість такої шкоди на ринку до 10000 дол (270000грн). Звідкіля 600000грн? Просто відбивають страховку
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» покажуть «Богемну рапсодію» мовою оригіналу*
Сьогодні, 15:04
На волинському ток-шоу вирішували, як подолати корупцію. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
На Волині через негоду без електрики залишилися вісім населених пунктів
Сьогодні, 14:16
Покарали жінку, яка на Волині торгувала «лівим» алкоголем
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
08 лютий, 14:23
У Луцьку горіла автівка. ФОТО У Луцьку горіла автівка. ФОТО
26 жовтень, 2018, 19:09
У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО У Луцьку загорілось припарковане авто. ВІДЕО
24 жовтень, 2018, 15:08
У Луцьку горіла автівка з хлібом. ФОТО У Луцьку горіла автівка з хлібом. ФОТО
03 травень, 2018, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розписалася ювілейна пара
Сьогодні, 16:20
 0
Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані
Сьогодні, 16:13
 0
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогодні, 15:50
 0
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8