Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО

Яни Чуріної. Полум’я пошкодило третю, яка стояла поряд.



Лучанка каже, що два автомобілі належали її сім’ї, пов’язує це з професійною діяльністю, - йдеться у сюжеті



Зі слів жінки, на місці події слідчі дали попередній висновок про підпал.



Адвокатка каже, що одне авто ремонту не підлягає, попередня вартість збитків – 600 тисяч гривень.



"Вночі ми спали. Приблизно о 2:35 ми почули стук в двері. Сусіди кричали, що горять автівки. Чоловік відразу вибіг на вулицю, а я телефонувала в пожежну. Я не відкидаю варіант, що це пов'язано з професійною діяльністю. Ряд кримінальних справ, у яких яких я приймаю участь як захисник, вони – резонансні. Можливо – це особисті неприязні відносини: колишні патрнери по бізнесу чоловіка".



У поліції розповіли, з місця події вилучили пожежне сміття. Наразі за цим фактом триває перевірка.



Деталі – у сюжеті:





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