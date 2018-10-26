Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
У Луцьку вночі 11 березня на вулиці Мазепи спалили автомобілі адвокатки Яни Чуріної. Полум’я пошкодило третю, яка стояла поряд.
Лучанка каже, що два автомобілі належали її сім’ї, пов’язує це з професійною діяльністю, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів жінки, на місці події слідчі дали попередній висновок про підпал.
Адвокатка каже, що одне авто ремонту не підлягає, попередня вартість збитків – 600 тисяч гривень.
"Вночі ми спали. Приблизно о 2:35 ми почули стук в двері. Сусіди кричали, що горять автівки. Чоловік відразу вибіг на вулицю, а я телефонувала в пожежну. Я не відкидаю варіант, що це пов'язано з професійною діяльністю. Ряд кримінальних справ, у яких яких я приймаю участь як захисник, вони – резонансні. Можливо – це особисті неприязні відносини: колишні патрнери по бізнесу чоловіка".
У поліції розповіли, з місця події вилучили пожежне сміття. Наразі за цим фактом триває перевірка.
Деталі – у сюжеті:
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Лучанка каже, що два автомобілі належали її сім’ї, пов’язує це з професійною діяльністю, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів жінки, на місці події слідчі дали попередній висновок про підпал.
Адвокатка каже, що одне авто ремонту не підлягає, попередня вартість збитків – 600 тисяч гривень.
"Вночі ми спали. Приблизно о 2:35 ми почули стук в двері. Сусіди кричали, що горять автівки. Чоловік відразу вибіг на вулицю, а я телефонувала в пожежну. Я не відкидаю варіант, що це пов'язано з професійною діяльністю. Ряд кримінальних справ, у яких яких я приймаю участь як захисник, вони – резонансні. Можливо – це особисті неприязні відносини: колишні патрнери по бізнесу чоловіка".
У поліції розповіли, з місця події вилучили пожежне сміття. Наразі за цим фактом триває перевірка.
Деталі – у сюжеті:
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Коментарі 2
Чоловіку спалили автомобіль, наробили йому шкоди, а жінка на цьомі піариться. Жах.
Вартість такої шкоди на ринку до 10000 дол (270000грн). Звідкіля 600000грн? Просто відбивають страховку
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