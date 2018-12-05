Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка
Сьогодні, 15:21
У Дніпрі двоє зловмисників жорстоко вбили чоловіка.
Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
Вбивство сталося 10 березня приблизно о 9:00. Під час сварки чоловіки напали на потерпілого та завдали йому численні удари по голові та тілу. Потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер.
Поліцейські затримали підозрюваних - 35-річного та 34-річного місцевих жителів.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство ). Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі віршують питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу. За умисне вбивство затриманим загрожує максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
Вбивство сталося 10 березня приблизно о 9:00. Під час сварки чоловіки напали на потерпілого та завдали йому численні удари по голові та тілу. Потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер.
Поліцейські затримали підозрюваних - 35-річного та 34-річного місцевих жителів.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство ). Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі віршують питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу. За умисне вбивство затриманим загрожує максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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