вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка

Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка
У Дніпрі двоє зловмисників жорстоко вбили чоловіка.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Вбивство сталося 10 березня приблизно о 9:00. Під час сварки чоловіки напали на потерпілого та завдали йому численні удари по голові та тілу. Потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваних - 35-річного та 34-річного місцевих жителів.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство ). Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі віршують питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу. За умисне вбивство затриманим загрожує максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, чоловік, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сьогодні, 15:36
Хто залишився у команді MONATIKа після перших вокальних боїв на «Голосі країни»
Сьогодні, 15:23
Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка
Сьогодні, 15:21
Порошенко знову їде на Волинь
Сьогодні, 15:07
У «Промені» покажуть «Богемну рапсодію» мовою оригіналу*
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
Жінка знайшла в дивані тіло власного батька Жінка знайшла в дивані тіло власного батька
05 грудень, 2018, 15:15
Жорстоке вбивство на Житомирщині: чоловіка втопили заради автівки Жорстоке вбивство на Житомирщині: чоловіка втопили заради автівки
26 жовтень, 2018, 17:35
У селі під Луцьком чоловік до смерті побив сусіда У селі під Луцьком чоловік до смерті побив сусіда
11 червень, 2018, 17:21
Чоловіку, який вчинив самопідпал у центрі Луцька, пересадять шкіру Чоловіку, який вчинив самопідпал у центрі Луцька, пересадять шкіру
22 травень, 2018, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розписалася ювілейна пара
Сьогодні, 16:20
 0
Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані
Сьогодні, 16:13
 0
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогодні, 15:50
 0
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8