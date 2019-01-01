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Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ

Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
У селі Невір відбулася перша в Любешівському районі спроба парафіян храму УПЦ Московського патріархату перейти в Православну церкву України.

Вирішувати питання переходу 10 березня, по обірді, біля сільської церкви зібралося майже сотні тамтешніх вірян, - пише Район.Любешів.

Були в натовпі і гості села – переважно в рясах (мається на увазі група підтримки священиків від УПЦ МП на чолі зі своїм благочинним).

Зазначається, що село розділилося ледве що не на ворожі два табори, готові до радикальних дій, підтвердженням чого були часті сутички та шарпанина, "гасити" які доводилося правоохоронцям.

Намагання перевести збори, про початок яких усе ж оголосили, в спокійне, цивілізоване русло успіхів не принесло, тож бажане для прихильників ідеї вирватися з-під опіки "московської" церкви голосування за це так і не відбулося. Натомість частина парафіян дружно підняла руки на заклик місцевого священика, котрий виступив проти переходу, продовжувати молитися разом з ним.

Зазнчають, що храм Святого Іоанна Богослова в Невірі будувався та діяв перші роки в підпорядкуванні УПЦ Київського Патріархату. Та згодом не без впливу уродження сусіднього села Ветли, а тодішнього високопоставленого чиновника-комуніста Адама Мартинюка парафіяни змінили священика й перейшли в УПЦ МП.
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ

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Теги: ПЦУ, Невір, церква
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