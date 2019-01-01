У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду

Сьогоднішній буревій створив чимало проблем у Луцьку. Тож у місті для усунення наслідків стихії створили мобільну бригаду.Про це написав перший заступник міського головина своїй сторінц у facebook.За його словами, повалені дерева вже порізали і прибираються."Та головне - ніхто не постраждав. Для усунення наслідків стихії оперативно створили мобільну бригаду, повалені дерева вже порізані й прибираються. Фасад будинку в центрі також буде відновлено найближчим часом. По цьому будинку є гарантійні зобовязання, тому підрядник виправить усі пошкодження", - йдеться у повідомлені.