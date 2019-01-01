вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду

У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогоднішній буревій створив чимало проблем у Луцьку. Тож у місті для усунення наслідків стихії створили мобільну бригаду.

Про це написав перший заступник міського голови Григорій Недопад на своїй сторінц у facebook.

За його словами, повалені дерева вже порізали і прибираються.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО

"Та головне - ніхто не постраждав. Для усунення наслідків стихії оперативно створили мобільну бригаду, повалені дерева вже порізані й прибираються. Фасад будинку в центрі також буде відновлено найближчим часом. По цьому будинку є гарантійні зобовязання, тому підрядник виправить усі пошкодження", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані
Сьогодні, 16:13
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:03
У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогодні, 15:50
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сьогодні, 15:36
Хто залишився у команді MONATIKа після перших вокальних боїв на «Голосі країни»
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
У Луцьку на Кравчука дорогу перегородило повалене дерево У Луцьку на Кравчука дорогу перегородило повалене дерево
Сьогодні, 13:50
У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО У Луцьку через негоду перекинувся будівельний кран. ФОТО
Сьогодні, 12:16
З «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад З «бім-бому» в центрі Луцька зірвало фасад
Сьогодні, 10:42
Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО Від снігу тротуари Луцька чистять 12 машин. ФОТО
05 січень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розписалася ювілейна пара
Сьогодні, 16:20
 0
Зниклу у Ковелі 14-річну дівчину знайшли у важкому стані
Сьогодні, 16:13
 0
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогодні, 15:50
 0
Сутички і шарпанина: у селі на Волині – суперечка через перехід до ПЦУ
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8