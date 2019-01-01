У Луцьку для усунення наслідків негоди створили мобільну бригаду
Сьогодні, 15:50
Сьогоднішній буревій створив чимало проблем у Луцьку. Тож у місті для усунення наслідків стихії створили мобільну бригаду.
Про це написав перший заступник міського голови Григорій Недопад на своїй сторінц у facebook.
За його словами, повалені дерева вже порізали і прибираються.
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"Та головне - ніхто не постраждав. Для усунення наслідків стихії оперативно створили мобільну бригаду, повалені дерева вже порізані й прибираються. Фасад будинку в центрі також буде відновлено найближчим часом. По цьому будинку є гарантійні зобовязання, тому підрядник виправить усі пошкодження", - йдеться у повідомлені.
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Про це написав перший заступник міського голови Григорій Недопад на своїй сторінц у facebook.
За його словами, повалені дерева вже порізали і прибираються.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
"Та головне - ніхто не постраждав. Для усунення наслідків стихії оперативно створили мобільну бригаду, повалені дерева вже порізані й прибираються. Фасад будинку в центрі також буде відновлено найближчим часом. По цьому будинку є гарантійні зобовязання, тому підрядник виправить усі пошкодження", - йдеться у повідомлені.
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