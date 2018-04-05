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На Волині під час бійки порізали молодого чоловіка

На Волині під час бійки порізали молодого чоловіка
У Володимир-Волинському напередодні жіночого свята поблизу магазину «Околиця», що на вулиці Івана Мазепи, побились чоловіки.

У поліції зазначають, що після добрячої дози прийнятого алкоголю, у чоловічій компанії виникла бійка, - інформує Володимир медіа.

Відтак, 33-річний житель села Заріччя із колото-різаною раною потрапив до лікарні.

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Теги: бійка, різанина, Володимир
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