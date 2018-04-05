На Волині під час бійки порізали молодого чоловіка





У поліції зазначають, що після добрячої дози прийнятого алкоголю, у чоловічій компанії виникла бійка, - інформує



Відтак, 33-річний житель села Заріччя із колото-різаною раною потрапив до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському напередодні жіночого свята поблизу магазину «Околиця», що на вулиці Івана Мазепи, побились чоловіки.У поліції зазначають, що після добрячої дози прийнятого алкоголю, у чоловічій компанії виникла бійка, - інформує Володимир медіа Відтак, 33-річний житель села Заріччя із колото-різаною раною потрапив до лікарні.

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