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На Волині розписалася ювілейна пара

На Волині розписалася ювілейна пара
У ковельському ДРАЦСі розписалася ювілейна, сота, пара.

Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"У Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області відсвяткували весілля та поєднали свої серця та долі ювілейна - 100 пара молодят: Микола та Анна.

Тож хай веде вас, молодята, щаслива доля спільною дорогою життя, встеленою калиновим цвітом любові і подружньої вірності. Хай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословенням, осяє своєю святістю, аби жили ви в радості і щасті, злагоді і достатку, в пошані від людей і в правді перед Богом. Нехай завжди звучить у ваших серцях мелодія весільної пісні і сонцем сяють веселкові кольори рушничка спільної долі", - йдеться у повідомленні.

На Волині розписалася ювілейна пара
На Волині розписалася ювілейна пара
На Волині розписалася ювілейна пара

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Теги: весілля, Волинь
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