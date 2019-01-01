На Волині розписалася ювілейна пара

У ковельському ДРАЦСі розписалася ювілейна, сота, пара.Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."У Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області відсвяткували весілля та поєднали свої серця та долі ювілейна - 100 пара молодят: Микола та Анна.Тож хай веде вас, молодята, щаслива доля спільною дорогою життя, встеленою калиновим цвітом любові і подружньої вірності. Хай зійде на вас благодать Господня щирим батьківським благословенням, осяє своєю святістю, аби жили ви в радості і щасті, злагоді і достатку, в пошані від людей і в правді перед Богом. Нехай завжди звучить у ваших серцях мелодія весільної пісні і сонцем сяють веселкові кольори рушничка спільної долі", - йдеться у повідомленні.