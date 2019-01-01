На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки
Сьогодні, 16:38
У Нововолинську 11-го березня на “гарячому” затримали раніше судимого за крадіжку 20-річного чоловіка, який вживає наркотичні засоби.
Зазначається, що він неодноразово вчиняв крадіжки на місцевому кладовищі, - пише Буг.
Правоохоронці спіймали злодія з металевими рейками, які той викопав на могилі та ніс на скупку.
Керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив про подробиці затримання.
“Три дні тому була заява від мешканки Нововолинська, що з могили викрали рейки (їх ставлять для опори пам’ятника,- ред.). Їх було вилучено на місцевій скупці металобрухту та встановили ймовірних злодіїв.
Сьогодні, 11-го березня, надійшла оперативна інформація, що на кладовищі орудують крадії“, – повідомив Галащук.
Слідчо-оперативна група разом із керівником поліції затримала чоловіка. Він постійно обкрадав людей на кладовищі. Коли люди прибирали могили і лишали сумки на лавці, поки виносили сміття, зникали сумки, телефони та гаманці.
“На дану особу є кримінальне провадження за крадіжку телефону в бабусі, яка прибирала на кладовищі. До цього часу не арештований. Перший раз випустили, ми потім шукали, не могли знайти, чоловік без постійного місця проживання.
Сподіваюся цього разу прокуратура та суд підійде з розумінням і його візьмуть під варту. А то ми зловимо, а суд їх випускає. Так і полюємо від злочину до злочину”, – зауважив Галащук.
Рейки, які викрали цього разу, були з могил на старому кладовищі та за Низкиницьким монастирем. Їх викопали з-під пам’ятника та зарили землю назад.
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Зазначається, що він неодноразово вчиняв крадіжки на місцевому кладовищі, - пише Буг.
Правоохоронці спіймали злодія з металевими рейками, які той викопав на могилі та ніс на скупку.
Керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив про подробиці затримання.
“Три дні тому була заява від мешканки Нововолинська, що з могили викрали рейки (їх ставлять для опори пам’ятника,- ред.). Їх було вилучено на місцевій скупці металобрухту та встановили ймовірних злодіїв.
Сьогодні, 11-го березня, надійшла оперативна інформація, що на кладовищі орудують крадії“, – повідомив Галащук.
Слідчо-оперативна група разом із керівником поліції затримала чоловіка. Він постійно обкрадав людей на кладовищі. Коли люди прибирали могили і лишали сумки на лавці, поки виносили сміття, зникали сумки, телефони та гаманці.
“На дану особу є кримінальне провадження за крадіжку телефону в бабусі, яка прибирала на кладовищі. До цього часу не арештований. Перший раз випустили, ми потім шукали, не могли знайти, чоловік без постійного місця проживання.
Сподіваюся цього разу прокуратура та суд підійде з розумінням і його візьмуть під варту. А то ми зловимо, а суд їх випускає. Так і полюємо від злочину до злочину”, – зауважив Галащук.
Рейки, які викрали цього разу, були з могил на старому кладовищі та за Низкиницьким монастирем. Їх викопали з-під пам’ятника та зарили землю назад.
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