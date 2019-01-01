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На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки

На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки
У Нововолинську 11-го березня на “гарячому” затримали раніше судимого за крадіжку 20-річного чоловіка, який вживає наркотичні засоби.

Зазначається, що він неодноразово вчиняв крадіжки на місцевому кладовищі, - пише Буг.

Правоохоронці спіймали злодія з металевими рейками, які той викопав на могилі та ніс на скупку.

Керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук повідомив про подробиці затримання.

“Три дні тому була заява від мешканки Нововолинська, що з могили викрали рейки (їх ставлять для опори пам’ятника,- ред.). Їх було вилучено на місцевій скупці металобрухту та встановили ймовірних злодіїв.

Сьогодні, 11-го березня, надійшла оперативна інформація, що на кладовищі орудують крадії“, – повідомив Галащук.

Слідчо-оперативна група разом із керівником поліції затримала чоловіка. Він постійно обкрадав людей на кладовищі. Коли люди прибирали могили і лишали сумки на лавці, поки виносили сміття, зникали сумки, телефони та гаманці.

“На дану особу є кримінальне провадження за крадіжку телефону в бабусі, яка прибирала на кладовищі. До цього часу не арештований. Перший раз випустили, ми потім шукали, не могли знайти, чоловік без постійного місця проживання.

Сподіваюся цього разу прокуратура та суд підійде з розумінням і його візьмуть під варту. А то ми зловимо, а суд їх випускає. Так і полюємо від злочину до злочину”, – зауважив Галащук.

Рейки, які викрали цього разу, були з могил на старому кладовищі та за Низкиницьким монастирем. Їх викопали з-під пам’ятника та зарили землю назад.

На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки
На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки
На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який викопував з могил металеві рейки

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Теги: крадіжка, могили, судимий
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