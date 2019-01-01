Що дарували і чим вражали: як міністр освіти «інспектувала» луцький ліцей № 27. ФОТО

Лілії Гриневич у Волинську область розпочався у понеділок, 11 березня, із відвідин луцького ліцею №27.



Біля парадних дверей шановану гостю зустрічають учні дев’ятого класу, директор Віталій Бондар і адміністрація школи, які







На зустріч прийшли також головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко, начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна та заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.







За словами директора, в першу чергу, міністра цікавила концепція «Нової української школи» та освітнє середовище ліцею. Саме тому екскурсію закладом почали із перших класів, яких у ліцеї є чотири.



Лілія Гриневич відвідала кожен із них, поспілкувалася з дітьми і навіть отримала подарунки від наймолодших школярів, які вони зробили власноруч. Квіточку, сову настрою і вазончик міністерка прийняла із посмішкою. Паралельно спілкувалася із педагогами і, за її словами, була відверто вражена рівнем підготовки молодих вчителів.



Директор школи Віталій Бондар зауважив, що у їхньому закладі вже є видимий



Лілія Гриневич розповіла, що на ліцей №27 витратили 86 мільйонів гривень: «З них 35 мільйонів – кошти державного бюджету соцеконом розвитку, ще кілька мільйонів – з Державного фонду регіонального розвитку, місто ж вклало 7, 5 мільйонів, а решта – з обласного бюджету. Тобто ми маємо бюджети різних рівнів, але якщо ці зусилля поєднати заради спільної мети, тоді можна її досягнути. Саме тому співпраця в умовах децентралізації і є тим, що забезпечить нам успіх освітньої реформи», – наголосила Гриневич.



Пані міністр переконує, що у неї склалися лише приємні враження про цю школу, але передбачає, що в майбутньому на неї можуть чекати проблеми, пов’язані із перенавантаженням класів.



«Очевидно, що їм дуже нелегко, бо їхні класи вже мають більше, ніж по 30 учнів. Вони ще не набрали навіть старшу профільну школу, там діти лише по 9 клас, а вже сьогодні майже повністю заповнена проектна потужність школи. Прогнозую, що якщо не будуть реконструйовані інші школи, то їм доведеться за кілька років робити й другу зміну. Лише ось в цьому їхня проблема. Але зроблена школа на високому рівні», – каже Гриневич.







Можна сказати, що міністерська перевірка великих капіталовкладень від держави у луцький навчальний заклад пройшла успішно. Сьогодні на Лілію Гриневич чекали також освітяни Володимира-Волинського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робочий візит міністра освіти і науки Україниу Волинську область розпочався у понеділок, 11 березня, із відвідин луцького ліцею №27.Біля парадних дверей шановану гостю зустрічають учні дев’ятого класу, директорі адміністрація школи, які про плановий візит головного освітянського «ревізора» знали ще із лютого , однак переконують, що заклад завжди хорошому стані, тож навіть несподівані візити йому не страшні.На зустріч прийшли також головна освітянка Луцька, начальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДАта заступник голови Волинської ОДАЗа словами директора, в першу чергу, міністра цікавила концепція «Нової української школи» та освітнє середовище ліцею. Саме тому екскурсію закладом почали із перших класів, яких у ліцеї є чотири.Лілія Гриневич відвідала кожен із них, поспілкувалася з дітьми і навіть отримала подарунки від наймолодших школярів, які вони зробили власноруч. Квіточку, сову настрою і вазончик міністерка прийняла із посмішкою. Паралельно спілкувалася із педагогами і, за її словами, була відверто вражена рівнем підготовки молодих вчителів.Директор школи Віталій Бондар зауважив, що у їхньому закладі вже є видимий позитивний результат освітньої реформи : «Добре оснащені кабінети, хороші вчителі, висококваліфікована адміністрація».Лілія Гриневич розповіла, що на ліцей №27 витратили 86 мільйонів гривень: «З них 35 мільйонів – кошти державного бюджету соцеконом розвитку, ще кілька мільйонів – з Державного фонду регіонального розвитку, місто ж вклало 7, 5 мільйонів, а решта – з обласного бюджету. Тобто ми маємо бюджети різних рівнів, але якщо ці зусилля поєднати заради спільної мети, тоді можна її досягнути. Саме тому співпраця в умовах децентралізації і є тим, що забезпечить нам успіх освітньої реформи», – наголосила Гриневич.Пані міністр переконує, що у неї склалися лише приємні враження про цю школу, але передбачає, що в майбутньому на неї можуть чекати проблеми, пов’язані із перенавантаженням класів.«Очевидно, що їм дуже нелегко, бо їхні класи вже мають більше, ніж по 30 учнів. Вони ще не набрали навіть старшу профільну школу, там діти лише по 9 клас, а вже сьогодні майже повністю заповнена проектна потужність школи. Прогнозую, що якщо не будуть реконструйовані інші школи, то їм доведеться за кілька років робити й другу зміну. Лише ось в цьому їхня проблема. Але зроблена школа на високому рівні», – каже Гриневич.Можна сказати, що міністерська перевірка великих капіталовкладень від держави у луцький навчальний заклад пройшла успішно. Сьогодні на Лілію Гриневич чекали також освітяни Володимира-Волинського.

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