Як годують дітей у правознавчому ліцеї в Луцьку. ФОТО





Спортивному клубу «Воїн» небайдужа доля ліцею, оскільки у ньому навчається та проживає аж п’ятеро його спортсменів: Іван та Юрій Пасичі, Іван Поремчук, Денис Михальчук та Олександр Шевчик, які родом із Любешівського та Маневицького районів, - повідомили



«Ми часто навідуємось в ліцей, цікавимося у директора Анатолія Дудича успішністю наших вихованців, адже ми несемо відповідальність перед батьками, які довірили своїх хлопців нам. А для того, щоб вони виросли справжніми чоловіками важливий не лише їхній фізичний розвиток, а й знання», - розповів головний тренер клубу «Воїн» Андрій Зінчук.



Тож коли у «Воїні» дізналися про те, чим годують ліцеїстів, керівництво клубу не могло стояти осторонь цієї резонансної новини.



«Щоб перевірити, чим харчують дітей насправді ми двічі, без попередження, приїздили на обід в ліцей», - каже директор спортивного клубу «Воїн» Дмитро Василенко.



За його словами, жодних пригорілих булочок чи страв на столі не було помічено. Та й вихованці «Воїна» кажуть, що не пригадують, аби їх частували чимось неїстівним.



Першого разу на обід ліцеїстам подавали суп та рис з ковбасою, іншого дня – суп та гречку з ковбасою.



«Анатолій Дудич – хороший директор, який турбується про дітей, які навчаються у правознавчому ліцеї. Тому припускаємо, що та підгоріла булочка була одиничною неприємністю, яка трапляється у кожної господині на кухні», - переконаний Дмитро Василенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кінці лютого Луцьк облетіла неприємна звістка – мовляв, у правознавчому ліцеї, що на Дубнівській, дітей годують підгорілими булочками Спортивному клубу «Воїн» небайдужа доля ліцею, оскільки у ньому навчається та проживає аж п’ятеро його спортсменів: Іван та Юрій Пасичі, Іван Поремчук, Денис Михальчук та Олександр Шевчик, які родом із Любешівського та Маневицького районів, - повідомили на сторінці спортклубу.«Ми часто навідуємось в ліцей, цікавимося у директора Анатолія Дудича успішністю наших вихованців, адже ми несемо відповідальність перед батьками, які довірили своїх хлопців нам. А для того, щоб вони виросли справжніми чоловіками важливий не лише їхній фізичний розвиток, а й знання», - розповів головний тренер клубу «Воїн»Тож коли у «Воїні» дізналися про те, чим годують ліцеїстів, керівництво клубу не могло стояти осторонь цієї резонансної новини.«Щоб перевірити, чим харчують дітей насправді ми двічі, без попередження, приїздили на обід в ліцей», - каже директор спортивного клубу «Воїн»За його словами, жодних пригорілих булочок чи страв на столі не було помічено. Та й вихованці «Воїна» кажуть, що не пригадують, аби їх частували чимось неїстівним.Першого разу на обід ліцеїстам подавали суп та рис з ковбасою, іншого дня – суп та гречку з ковбасою.«Анатолій Дудич – хороший директор, який турбується про дітей, які навчаються у правознавчому ліцеї. Тому припускаємо, що та підгоріла булочка була одиничною неприємністю, яка трапляється у кожної господині на кухні», - переконаний Дмитро Василенко.

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