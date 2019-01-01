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Де на Волині найбільше хворіють на грип

Де на Волині найбільше хворіють на грип
На Волині за останній тиждень кількість хворих на ГРВІ та грип зменшилась на 8%.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Перевищення епідемічних порогів на окремих адміністративних територіях зафіксовано: у Шацькому районі (на 49%), Ковельському районі (на 24%), Рожищенському районі (на 12%) та незначні перевищення (на 3 – 5%) у Камінь-Каширському та Любомльському районах. Найнижчі показники захворюваності у Ківерцівському, Турійському районах та Нововолинську.

Найбільше хворіють школярі – (66% від захворілих дітей). На сьогодні припинено навчання в 2 загальноосвітніх школах області (по одній в Шацькому та Камінь-Каширському районах).

Кількість госпіталізованих знаходиться на рівні попереднього тижня і становить 85 осіб. Відсоток госпіталізації невисокий – 1,5% від усіх захворілих, найбільша кількість у віковій групі 0 — 4 роки – 38 дітей.


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Теги: грип, хвороба, Волинь
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