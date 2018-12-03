Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:14
Іваничівський районний суд засудив до 5-ти років позбавлення волі мешканця Львівщини, який викрав автомобіль марки ВАЗ у селі Милятин Іваничівського району.
Крадена автівка зупинилася в дорозі через брак пального, правоохоронці знайшли злодія по “гарячих слідах”. Коли його затримали, мешканець Львівщини пояснив, що автомобіль взяв тільки з метою доїхати додому, пише Буг.
Про це йдеться в у вироку Іваничівського районного суду.
Допитаний в судовому засіданні чоловік, зокрема, розповів, що в ніч з 14-го на 15-те жовтня 2018-го року перебував у селі Милятин Іваничівського району в гостях у знайомих. Після четвертої години ранку повертався до місця свого проживання в село Бобятин Сокальського району та, побачивши на дорозі біля будинку автомобіль марки ВАЗ білого кольору і пересвідчившись, що ключі залишені у замку запалювання, вирішив скористатися транспортним засобом.
Не доїхавши до місця проживання в авто закінчився бензин, тому він його залишив на автодорозі Боб’ятин – Сокаль Львівської області.
В цей же день працівники поліції приїхали до нього додому і він зізнався у незаконному заволодінні автомобілем та показав їм, де лишив авто.
Машину працівники поліції повернули власнику. Документи на авто знаходилися в салоні у тому ж місці, в якому вони зберігалися. Ключі обвинувачений у злочині видав працівникам поліції добровільно.
Як зазначається, ринкова вартість автомобіля марки «ВАЗ 2106», 1979-го року виготовлення станом на 24-те серпня 2018-го року складала 21639 гривень.
Суд постановив визнати чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, і призначив йому покарання у виді 5-ти років позбавлення волі.
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Крадена автівка зупинилася в дорозі через брак пального, правоохоронці знайшли злодія по “гарячих слідах”. Коли його затримали, мешканець Львівщини пояснив, що автомобіль взяв тільки з метою доїхати додому, пише Буг.
Про це йдеться в у вироку Іваничівського районного суду.
Допитаний в судовому засіданні чоловік, зокрема, розповів, що в ніч з 14-го на 15-те жовтня 2018-го року перебував у селі Милятин Іваничівського району в гостях у знайомих. Після четвертої години ранку повертався до місця свого проживання в село Бобятин Сокальського району та, побачивши на дорозі біля будинку автомобіль марки ВАЗ білого кольору і пересвідчившись, що ключі залишені у замку запалювання, вирішив скористатися транспортним засобом.
Не доїхавши до місця проживання в авто закінчився бензин, тому він його залишив на автодорозі Боб’ятин – Сокаль Львівської області.
В цей же день працівники поліції приїхали до нього додому і він зізнався у незаконному заволодінні автомобілем та показав їм, де лишив авто.
Машину працівники поліції повернули власнику. Документи на авто знаходилися в салоні у тому ж місці, в якому вони зберігалися. Ключі обвинувачений у злочині видав працівникам поліції добровільно.
Як зазначається, ринкова вартість автомобіля марки «ВАЗ 2106», 1979-го року виготовлення станом на 24-те серпня 2018-го року складала 21639 гривень.
Суд постановив визнати чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, і призначив йому покарання у виді 5-ти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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