Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми





Крадена автівка зупинилася в дорозі через брак пального, правоохоронці знайшли злодія по “гарячих слідах”. Коли його затримали, мешканець Львівщини пояснив, що автомобіль взяв тільки з метою доїхати додому, пише



Про це йдеться в у вироку Іваничівського районного суду.



Допитаний в судовому засіданні чоловік, зокрема, розповів, що в ніч з 14-го на 15-те жовтня 2018-го року перебував у селі Милятин Іваничівського району в гостях у знайомих. Після четвертої години ранку повертався до місця свого проживання в село Бобятин Сокальського району та, побачивши на дорозі біля будинку автомобіль марки ВАЗ білого кольору і пересвідчившись, що ключі залишені у замку запалювання, вирішив скористатися транспортним засобом.



Не доїхавши до місця проживання в авто закінчився бензин, тому він його залишив на автодорозі Боб’ятин – Сокаль Львівської області.



В цей же день працівники поліції приїхали до нього додому і він зізнався у незаконному заволодінні автомобілем та показав їм, де лишив авто.



Машину працівники поліції повернули власнику. Документи на авто знаходилися в салоні у тому ж місці, в якому вони зберігалися. Ключі обвинувачений у злочині видав працівникам поліції добровільно.



Як зазначається, ринкова вартість автомобіля марки «ВАЗ 2106», 1979-го року виготовлення станом на 24-те серпня 2018-го року складала 21639 гривень.



Суд постановив визнати чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, і призначив йому покарання у виді 5-ти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський районний суд засудив до 5-ти років позбавлення волі мешканця Львівщини, який викрав автомобіль марки ВАЗ у селі Милятин Іваничівського району.Крадена автівка зупинилася в дорозі через брак пального, правоохоронці знайшли злодія по “гарячих слідах”. Коли його затримали, мешканець Львівщини пояснив, що автомобіль взяв тільки з метою доїхати додому, пише Буг Про це йдеться в у вироку Іваничівського районного суду.Допитаний в судовому засіданні чоловік, зокрема, розповів, що в ніч з 14-го на 15-те жовтня 2018-го року перебував у селі Милятин Іваничівського району в гостях у знайомих. Після четвертої години ранку повертався до місця свого проживання в село Бобятин Сокальського району та, побачивши на дорозі біля будинку автомобіль марки ВАЗ білого кольору і пересвідчившись, що ключі залишені у замку запалювання, вирішив скористатися транспортним засобом.Не доїхавши до місця проживання в авто закінчився бензин, тому він його залишив на автодорозі Боб’ятин – Сокаль Львівської області.В цей же день працівники поліції приїхали до нього додому і він зізнався у незаконному заволодінні автомобілем та показав їм, де лишив авто.Машину працівники поліції повернули власнику. Документи на авто знаходилися в салоні у тому ж місці, в якому вони зберігалися. Ключі обвинувачений у злочині видав працівникам поліції добровільно.Як зазначається, ринкова вартість автомобіля марки «ВАЗ 2106», 1979-го року виготовлення станом на 24-те серпня 2018-го року складала 21639 гривень.Суд постановив визнати чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, і призначив йому покарання у виді 5-ти років позбавлення волі.

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