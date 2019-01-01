Двох неповнолітніх з Бангладешу утримували в непристосованих приміщеннях на Волині
Сьогодні, 17:41
На Волині виявили порушення прав неповнолітніх при застосуванні до них заходів, пов’язаних із обмеженням особистої свободи.
Органи прокуратури Волині вивчили стан додержання в області вимог закону та прав неповнолітніх при застосуванні до них у справах про адміністративні правопорушення заходів, пов’язаних із обмеженням особистої свободи, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Упродовж 2018 року в області склали 432 протоколи про вчинення неповнолітніми адміністративних правопорушень (380 з них - територіальними підрозділами органів Національної поліції, понад 70% і з них - протоколи про розпивання підлітками спиртних напоїв або про появу у стані сп’яніння у громадських місцях, куріння у заборонених місцях).
"Прокуратурою області також встановлено, що у спеціальних приміщеннях Державної прикордонної служби України, які не пристосовані для тривалого перебування неповнолітніх, з вересня 2018 року утримували двох затриманих неповнолітніх громадян Республіки Бангладеш.
Після втручання прокурорів та внесення документів реагування неповнолітні були поміщені до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, де їм буде забезпечено право на освіту, дозвілля тощо", - йдеться у повідомленні.
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Органи прокуратури Волині вивчили стан додержання в області вимог закону та прав неповнолітніх при застосуванні до них у справах про адміністративні правопорушення заходів, пов’язаних із обмеженням особистої свободи, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Упродовж 2018 року в області склали 432 протоколи про вчинення неповнолітніми адміністративних правопорушень (380 з них - територіальними підрозділами органів Національної поліції, понад 70% і з них - протоколи про розпивання підлітками спиртних напоїв або про появу у стані сп’яніння у громадських місцях, куріння у заборонених місцях).
"Прокуратурою області також встановлено, що у спеціальних приміщеннях Державної прикордонної служби України, які не пристосовані для тривалого перебування неповнолітніх, з вересня 2018 року утримували двох затриманих неповнолітніх громадян Республіки Бангладеш.
Після втручання прокурорів та внесення документів реагування неповнолітні були поміщені до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, де їм буде забезпечено право на освіту, дозвілля тощо", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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