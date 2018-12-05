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Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро

Луцький виш «утеплять» за 7 мільйонів євро
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки отримає понад 7 млн євро в межах спільного з МОН України проекту “Вища освіта України”.

Ці ресурси спрямують на комплексне покращення енергозбереження приміщень вишу, - повідомили у прес-службі МОН.

Це вже другий етап проекту, який реалізує МОН. Кілька років тому для участі у першому етапі було відібрано 7 університетів.

Проект передбачає, що в СНУ встановлять термозахисні конструкції, системи кондиціонування, тепловентиляцію, проведуть електромонтажні роботи та модернізують систему теплопостачання. Крім того, там утеплять фасади, дахи та долівки у навчальних корпусах і гуртожитках, замінять вхідні двері, встановлять LED-освітлення.

Усе це дозволить заощадити понад 10 млн гривень щорічно з витрат на опалення та електрику. Ці кошти спрямують на розвиток матеріально-технічної бази закладу. При цьому кожна з оновлених будівель перетвориться у дослідну модель, яка дозволить студентам на практиці вивчати енергоефективність та енергозбереження.

Планується, що кошти надходитимуть впродовж 5 років від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (80% фінансування) та спеціального фонду СНУ (20% фінансування).

Довідково:

Проект «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» МОН реалізує завдяки грантовій угоді з Європейським інвестиційним банком і Північною екологічною фінансовою корпорацією. Він спрямований на підтримку українських університетів у сфері ефективного використання енергоресурсів.

Загальна вартість проекту становить 160 млн євро. Фінансування другої фази – 79 мільйонів євро.

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Теги: СНУ, освіта, університет, гроші
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Коментарі 2
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Якщо встигне до виборів ректора то Коцан освоїть
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Зараз там дуже холодно, студенти в куртках сидять 10 років.
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