Волинянину «впаяли» штраф за продаж підробленого алкоголю





Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.



28 лютого в місті Рожище по вул. Куліша, дільничні офіцери поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.



На правопорушника працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).



У середу, 6 березня, Рожищенський районний суд визнав чоловіка винним та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3400 грн.

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