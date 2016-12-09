Волинянину «впаяли» штраф за продаж підробленого алкоголю
Сьогодні, 19:31
Рожищанина оштрафували за продаж фальсифікованого алкоголю.
Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.
28 лютого в місті Рожище по вул. Куліша, дільничні офіцери поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.
На правопорушника працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).
У середу, 6 березня, Рожищенський районний суд визнав чоловіка винним та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3400 грн.
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Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.
28 лютого в місті Рожище по вул. Куліша, дільничні офіцери поліції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області виявили та задокументували факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.
На правопорушника працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 – 16 КУпАП (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).
У середу, 6 березня, Рожищенський районний суд визнав чоловіка винним та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 3400 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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