У «Промені» влаштують майстер-клас Міккі Мауса*





Якщо ти давно мріяла стати подругою Міккі, то тобі обов’язково потрібен головний убір!



А феї художньої студії «Смугастий носоріг» знають, як його зробити, а також навчать і тебе, тому чекають 16 березня о 18:00 в художній студії що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».



Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +380 (66) 770 07 50.



РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 березня о 18:00 відбудеться майстер-клас для любителів мультфільму «Міккі Маус»!Якщо ти давно мріяла стати подругою Міккі, то тобі обов’язково потрібен головний убір!А феї художньої студії «Смугастий носоріг» знають, як його зробити, а також навчать і тебе, тому чекають 16 березня о 18:00 в художній студії що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +380 (66) 770 07 50.РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2

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