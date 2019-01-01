У «Промені» влаштують майстер-клас Міккі Мауса*
Сьогодні, 19:43
16 березня о 18:00 відбудеться майстер-клас для любителів мультфільму «Міккі Маус»!
Якщо ти давно мріяла стати подругою Міккі, то тобі обов’язково потрібен головний убір!
А феї художньої студії «Смугастий носоріг» знають, як його зробити, а також навчать і тебе, тому чекають 16 березня о 18:00 в художній студії що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».
Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +380 (66) 770 07 50.
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
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Якщо ти давно мріяла стати подругою Міккі, то тобі обов’язково потрібен головний убір!
А феї художньої студії «Смугастий носоріг» знають, як його зробити, а також навчать і тебе, тому чекають 16 березня о 18:00 в художній студії що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».
Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +380 (66) 770 07 50.
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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