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У «Промені» влаштують майстер-клас Міккі Мауса*

У «Промені» влаштують майстер-клас Міккі Мауса*
16 березня о 18:00 відбудеться майстер-клас для любителів мультфільму «Міккі Маус»!

Якщо ти давно мріяла стати подругою Міккі, то тобі обов’язково потрібен головний убір!

А феї художньої студії «Смугастий носоріг» знають, як його зробити, а також навчать і тебе, тому чекають 16 березня о 18:00 в художній студії що на 2-му поверсі РЦ «Промінь».

Ціна 160 гривень, тривалість 2 години! Щоб записатись телефонуйте за номером телефону +380 (66) 770 07 50.

РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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