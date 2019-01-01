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Помер відомий український дипломат з Волині

Помер відомий український дипломат з Волині
Помер відомий український дипломат, посол Антон Бутейко на 71-му році життя.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

"Відійшов у вічність відомий український дипломат, посол Антон Денисович Бутейко - одна з провідних дипломатичних постатей незалежної України. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Довідково:

Антон Бутейко - український дипломат. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ Волинської області. Був Надзвичайним і Повноважним Посолом України в США, Надзвичайним і Повноважним Посолом України в Румунії. Також був першим заступником Міністра закордонних справ України, Уповноваженим (агентом) України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі, Національним координатором співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, головою Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО.

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Теги: смерть, Україна
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Коментарі 2
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На 72-му році життя.
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Щире співчуття.Один з небагатьох дипломатів,який НАШ,волинський.Спочивай з миром,Антон!Слава Україні!!!
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