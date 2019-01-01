Помер відомий український дипломат з Волині

Антон Бутейко на 71-му році життя.



Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає



"Відійшов у вічність відомий український дипломат, посол Антон Денисович Бутейко - одна з провідних дипломатичних постатей незалежної України. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Антон Бутейко - український дипломат. Народився 6 квітня 1947 року у селі Старий Чорторийськ Волинської області. Був Надзвичайним і Повноважним Посолом України в США, Надзвичайним і Повноважним Посолом України в Румунії. Також був першим заступником Міністра закордонних справ України, Уповноваженим (агентом) України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі, Національним координатором співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, головою Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО.

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