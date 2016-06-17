вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО
В понеділок, 11 березня, на будівлю Верховної Ради, впала височезна смерека. Причиною падіння називають шквальний вітер.

Про це у facebook написала радниця віце-спікера Оксани Сироїд Ольга Криворучко.

Як передає ТСН, 25-метрове дерево залишило подряпини на фасаді будівлі. З двору парламенту смереку вже прибрали – розпиляли за півгодини.
На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО

На Верховну Раду впало дерево. ФОТО


До слова, у школі на Волині під час буревію зірвало дах, у Луцьку перекинувся будівельний кран, а з «бім-бому» зірвало фасад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Верховна Рада, дерево, вітер, буревій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шкода що Порох під неї не потрапив?
Відповісти
І що тут такого. А те що сьогодні дівчинку придушило на смерть дерево то це що нічого? А вони бля-ь про Верховну раду пишуть.
Відповісти
Дівчат багато, одною більше, одною менше, а верховна рада одна єдина!
Відповісти
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі проведуть масштабну реконструкцію парку відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 22:05
«Голосуй свідомо», – луцька студентка закликає однолітків прийти на вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
На Верховну Раду впало дерево. ФОТО
Сьогодні, 21:12
На Волині під час бійки порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО Через буревій у Луцьку обсипався карниз будинку. ФОТО
Сьогодні, 02:38
На Львівській стихія звалила дерево на дорогу. ФОТО. ВІДЕО На Львівській стихія звалила дерево на дорогу. ФОТО. ВІДЕО
17 червень, 2016, 22:11
Буря у Нововолинську повалила дерева Буря у Нововолинську повалила дерева
06 грудень, 2011, 11:50
Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО Повалений рекламний щит і побиті автівки: наслідки негоди у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким було волинське селище понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:03
 1
У Ковелі проведуть масштабну реконструкцію парку відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 22:05
 0
«Голосуй свідомо», – луцька студентка закликає однолітків прийти на вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
 0
На Верховну Раду впало дерево. ФОТО
Сьогодні, 21:12
 0
На Волині під час бійки порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8