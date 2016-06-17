На Верховну Раду впало дерево. ФОТО
Сьогодні, 21:12
В понеділок, 11 березня, на будівлю Верховної Ради, впала височезна смерека. Причиною падіння називають шквальний вітер.
Про це у facebook написала радниця віце-спікера Оксани Сироїд Ольга Криворучко.
Як передає ТСН, 25-метрове дерево залишило подряпини на фасаді будівлі. З двору парламенту смереку вже прибрали – розпиляли за півгодини.
До слова, у школі на Волині під час буревію зірвало дах, у Луцьку перекинувся будівельний кран, а з «бім-бому» зірвало фасад.
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Про це у facebook написала радниця віце-спікера Оксани Сироїд Ольга Криворучко.
Як передає ТСН, 25-метрове дерево залишило подряпини на фасаді будівлі. З двору парламенту смереку вже прибрали – розпиляли за півгодини.
До слова, у школі на Волині під час буревію зірвало дах, у Луцьку перекинувся будівельний кран, а з «бім-бому» зірвало фасад.
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Коментарі 3
Шкода що Порох під неї не потрапив?
І що тут такого. А те що сьогодні дівчинку придушило на смерть дерево то це що нічого? А вони бля-ь про Верховну раду пишуть.
Дівчат багато, одною більше, одною менше, а верховна рада одна єдина!
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