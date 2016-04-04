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«Голосуй свідомо», – луцька студентка закликає однолітків прийти на вибори. ВІДЕО

«Голосуй свідомо», – луцька студентка закликає однолітків прийти на вибори. ВІДЕО
Громадянський Рух «СВІДОМІ» продовжує інформаційну кампанію, яка стосується президентських виборів в Україні, не містить політичної агітації та допомагатиме лучанам під час обрання глави держави.

Повідомляє ІА "Конкурент".

«Майбутнє залежить від нас», – стверджує студентка другого курсу одного з луцьких закладів вищої освіти Дарина Мельник.

У відеоблозі, опублікованому на каналі «СВІДОМИХ» в YouTube лучанка розповіла, що це будуть перші вибори, на яких вона буде голосувати.

«Для мене це важливо тому, що ми обираємо лідера нації – людину, яка стане на чолі країни з талановитою молоддю та потужним інтелектуальним ресурсом», – зазначила студентка.



Та додала, що зазвичай, саме молоді люди, є однією із найбільш потужних рушійних сил в суспільстві і водночас – найменш активною верствою населення в контексті участі у виборах.

«За статистикою, лише 23% молоді постійно стежать за політичним життям в Україні. Менше половини – за головними подіями. У 21% молоді – інтерес до політики проявляється зрідка, а 12% – взагалі не цікавляться нею. І лише 3 % – беруть активну участь у політичному житті країни», – зауважила Дарина Мельник.

Більше того, студентка розповіла, чому молодь має таке пасивне ставлення до виборів. За словами Дарини, її однолітки стверджують, що вони нічого не вирішують, адже «гра підлаштована».

«Але в цій грі гравцями є ми, і тільки ми вирішуємо на яких правилах вона відбудеться! Поки ми не усвідомимо, що майбутнє залежить від нас, змін в країні годі чекати. Тому, прийшовши вперше на виборчу дільницю, я не дозволю підкупити себе рекламою чи гарними обіцянками. А зроблю свідомий та відповідальний вибір. Зроби і ти. Буть собою – голосуй свідомо!», – закликає студентка.

Нагадаємо, Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є Андрій Покровський, започаткуввав інформаційну кампанію, в якій члени громадської організації надають необхідну інформацію охочим стосовно виборів Президента України та закликають голосувати свідомо та відповідально.

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Теги: студентка, Дарина Мельник, вибори, голосування, Рух Свідомі
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