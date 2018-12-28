У Ковелі проведуть масштабну реконструкцію парку відпочинку. ФОТО





За дорученням міського голови Олега Кіндера відділ містобудування та архітектури спільно з проектним підприємством «Ковелькомунпроект» напрацювали концепцію подальших змін. Повідомляють на



До хорошої справи вирішив долучитись і народний депутат України Степан Івахів. На День міста він презентував на оновлення цього об’єкта відпочинку сертифікат на 2 мільйони гривень. У лютому міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції парку.



Як розповіла головний архітектор Людмила Мурай, у подальшому у Ковелі планується створення багатофункціонального парку, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час. Особлива увага буде приділена дітворі. На них чекає містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.



Для молоді облаштують зони тихого та активного відпочинку. Любителям спорту підготують місця для настільних ігор. Звісно, попрацюють і над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності. Планується повна реконструкція існуючих алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.



Зі сторони вулиць Косачів та Незалежності облаштують додаткові місця для паркування автомобілів відвідувачів парку. На бульварі Лесі Українки пропонується створити майданчик для проведення святкових ярмарків. Повністю оновити пропонується і площу. Зокрема, збудувати вхідну групу в парк. На її центральній частині розмістити пішохідний фонтан, по периметру - місця для відпочинку, поєднані з озелененням та освітленням.



За фонтаном у планах - місце для головної ялинки міста. Також запропоновано провести демонтаж декоративної стіни з боку Палацу учнівської молоді та ремонт фасаду будівлі з вмонтованою системою підсвітки.



Реалізовуватись проект буде поетапно, впродовж кількох років. З проектною документацією найближчим часом ви зможете ознайомитись на офіційному сайті міської ради, а також буде поінформовано і про строки його впровадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання реконструкції парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки назріло давно. Втім, активніше про це заговорили торік.За дорученням міського головивідділ містобудування та архітектури спільно з проектним підприємством «Ковелькомунпроект» напрацювали концепцію подальших змін. Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.До хорошої справи вирішив долучитись і народний депутат України. На День міста він презентував на оновлення цього об’єкта відпочинку сертифікат на 2 мільйони гривень. У лютому міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території реконструкції парку.Як розповіла головний архітектор, у подальшому у Ковелі планується створення багатофункціонального парку, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час. Особлива увага буде приділена дітворі. На них чекає містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.Для молоді облаштують зони тихого та активного відпочинку. Любителям спорту підготують місця для настільних ігор. Звісно, попрацюють і над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності. Планується повна реконструкція існуючих алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.Зі сторони вулиць Косачів та Незалежності облаштують додаткові місця для паркування автомобілів відвідувачів парку. На бульварі Лесі Українки пропонується створити майданчик для проведення святкових ярмарків. Повністю оновити пропонується і площу. Зокрема, збудувати вхідну групу в парк. На її центральній частині розмістити пішохідний фонтан, по периметру - місця для відпочинку, поєднані з озелененням та освітленням.За фонтаном у планах - місце для головної ялинки міста. Також запропоновано провести демонтаж декоративної стіни з боку Палацу учнівської молоді та ремонт фасаду будівлі з вмонтованою системою підсвітки.Реалізовуватись проект буде поетапно, впродовж кількох років. З проектною документацією найближчим часом ви зможете ознайомитись на офіційному сайті міської ради, а також буде поінформовано і про строки його впровадження.

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