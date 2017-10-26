«Нам потрібна високоточна ракетна зброя, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога», – Порошенко

Петро Порошенко заявив, що Україна вже має успіхи у зміцненні обороноздатності і поставив завдання оборонній промисловості працювати над створенням високоточних ракет.



«Нам не треба соромитись говорити про наші успіхи і про перспективи у зміцненні обороноздатності української армії, Української держави. Хочу щоб всі, від солдата до Верховного Головнокомандувача бачили цілі, стратегію, стратегічну мету наших перетворень», - сказав Петро Порошенко під час відвідування 95 окремої десантно-штурмової бригади на Житомирщині. Йдеться на сайті



«Ваша бригада розташована на Житомирщині, на Батьківщині Сергія Корольова. Звідси з Житомирщини родом українське ракетобудування. Ми згадали про нього п’ять років тому. І вже дещо з його останніх розробок нарешті втілюється в життя», - зауважив Президент.



Глава держави зазначив: «Але донедавна ми були зобов’язані дотримуватися різних обмежень, у зв’язку з дією Договору про обмеження ракет середньої і меншої дальності. А зараз ми є свідками того, що Росія зруйнувала цей Договір. Всі, в тому числі і наші партнери, роблять необхідні висновки».



«Ставимо завдання зараз конструкторським бюро і оборонній промисловості: нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога», - заявив Глава держави.



Він зауважив, що сьогодні українська армія змінюється за рахунок забезпечення новими зразками озброєння та військової техніки. Але змінилось і ставлення до українського воїна, підкреслив Президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентзаявив, що Україна вже має успіхи у зміцненні обороноздатності і поставив завдання оборонній промисловості працювати над створенням високоточних ракет.«Нам не треба соромитись говорити про наші успіхи і про перспективи у зміцненні обороноздатності української армії, Української держави. Хочу щоб всі, від солдата до Верховного Головнокомандувача бачили цілі, стратегію, стратегічну мету наших перетворень», - сказав Петро Порошенко під час відвідування 95 окремої десантно-штурмової бригади на Житомирщині. Йдеться на сайті Адміністрації Президента «Ваша бригада розташована на Житомирщині, на Батьківщині Сергія Корольова. Звідси з Житомирщини родом українське ракетобудування. Ми згадали про нього п’ять років тому. І вже дещо з його останніх розробок нарешті втілюється в життя», - зауважив Президент.Глава держави зазначив: «Але донедавна ми були зобов’язані дотримуватися різних обмежень, у зв’язку з дією Договору про обмеження ракет середньої і меншої дальності. А зараз ми є свідками того, що Росія зруйнувала цей Договір. Всі, в тому числі і наші партнери, роблять необхідні висновки».«Ставимо завдання зараз конструкторським бюро і оборонній промисловості: нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога», - заявив Глава держави.Він зауважив, що сьогодні українська армія змінюється за рахунок забезпечення новими зразками озброєння та військової техніки. Але змінилось і ставлення до українського воїна, підкреслив Президент.

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