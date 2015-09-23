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Луцький ЦНАП надаватиме нові послуги. ПЕРЕЛІК

Луцький ЦНАП надаватиме нові послуги. ПЕРЕЛІК
У луцькому ЦНАПі надаватимуть нові послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це йдеться на Порталі електронних сервісів Волині.

6 березня 2019 року адміністратори ЦНАП пройшли навчання та ознайомилися з послугами державної реєстрації актів цивільного стану, можливістю формування заяв за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та необхідним переліком документів.

Тож тепер через ЦНАП міста Луцька можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме:

- державну реєстрацію народження дитини в подружжя, яке перебуває у шлюбі;
- державну реєстрацію народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі та отримує статус «Одинокої матері»;
- державну реєстрацію шлюбу;
- державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;
- державну реєстрацію зміни імені;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;
- державну реєстрацію смерті.

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Теги: ЦНАП, реєстрація, народження, одруження, шлюб, смерть
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