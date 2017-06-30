У Луцькому ЦНАПі пропонують окуляри різних діоптрій, якщо відвідувач забув взяти свої





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу в



"Сьогодні саме той день, коли ви вирішили звернутися у ЦНАП міста Луцька для вирішення життєво важливих питань. Але халепа, забули окуляри вдома. Не хвилюйтеся, ЦНАПівська дбайлива родина з легкістю допоможе вирішити і цю проблему.



Ми дбаємо про комфорт кожного відвідувача, тож тепер для людей, які носять окуляри, перебувати у ЦНАП стане приємніше. Корегуючі окуляри різних діоптрій стануть у нагоді при заповненні будь-яких документів.



І саме їх ми встановили на першому поверсі біля бланків заяв, в яких ви щодня викладаєте найболючіші питання, шукаєте уваги та підтримки зі сторони місцевої влади.



Щодня ми робимо безліч кроків вам на зустріч, допомагаємо у вирішенні ваших проблем, прагнемо, щоб ваше перебування у ЦНАП ставало більш зручним та комфортним. Сподіваємося наше маленьке інноваційне рішення стане вам у нагоді!", - йдеться в дописі.





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