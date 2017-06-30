У Луцькому ЦНАПі пропонують окуляри різних діоптрій, якщо відвідувач забув взяти свої
Сьогодні, 07:24
У Центрі надання адміністративних послуг постійно дбають про відвідувачів. Ще одним прикладом цьому є стійка з корегуючими окулярами різних діоптрій, на випадок, якщо людина забула взяти свої.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу в facebook.
"Сьогодні саме той день, коли ви вирішили звернутися у ЦНАП міста Луцька для вирішення життєво важливих питань. Але халепа, забули окуляри вдома. Не хвилюйтеся, ЦНАПівська дбайлива родина з легкістю допоможе вирішити і цю проблему.
Ми дбаємо про комфорт кожного відвідувача, тож тепер для людей, які носять окуляри, перебувати у ЦНАП стане приємніше. Корегуючі окуляри різних діоптрій стануть у нагоді при заповненні будь-яких документів.
І саме їх ми встановили на першому поверсі біля бланків заяв, в яких ви щодня викладаєте найболючіші питання, шукаєте уваги та підтримки зі сторони місцевої влади.
Щодня ми робимо безліч кроків вам на зустріч, допомагаємо у вирішенні ваших проблем, прагнемо, щоб ваше перебування у ЦНАП ставало більш зручним та комфортним. Сподіваємося наше маленьке інноваційне рішення стане вам у нагоді!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу в facebook.
"Сьогодні саме той день, коли ви вирішили звернутися у ЦНАП міста Луцька для вирішення життєво важливих питань. Але халепа, забули окуляри вдома. Не хвилюйтеся, ЦНАПівська дбайлива родина з легкістю допоможе вирішити і цю проблему.
Ми дбаємо про комфорт кожного відвідувача, тож тепер для людей, які носять окуляри, перебувати у ЦНАП стане приємніше. Корегуючі окуляри різних діоптрій стануть у нагоді при заповненні будь-яких документів.
І саме їх ми встановили на першому поверсі біля бланків заяв, в яких ви щодня викладаєте найболючіші питання, шукаєте уваги та підтримки зі сторони місцевої влади.
Щодня ми робимо безліч кроків вам на зустріч, допомагаємо у вирішенні ваших проблем, прагнемо, щоб ваше перебування у ЦНАП ставало більш зручним та комфортним. Сподіваємося наше маленьке інноваційне рішення стане вам у нагоді!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому ЦНАПі пропонують окуляри різних діоптрій, якщо відвідувач забув взяти свої
Сьогодні, 07:24
Кожну дільницю на виборах 2019 буде забезпечено патрулем
Сьогодні, 06:40
«Нам потрібна високоточна ракетна зброя, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога», – Порошенко
Сьогодні, 04:16