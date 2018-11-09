На Волині обрали голову студради
11 березень, 23:29
В понеділок, 11 березня, у конференц-залі Луцького педагогічного коледжу відбулася звітно-виборча конференція ГО "Студентська рада Волині".
На конференцію прибули представники з багатьох навчальних закладів області. Про це інформують на сторінці організації у facebook.
Голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко прозвітував про роботу громадської організації за 2018-2019 рр.
За підсумками конференції головою ГО "Студентська рада Волині" знову було обрано Віталія Сніжка на термін 2 роки.
Також обрали керівників відділів. Керівником інформаційного відділу стала Тетяна Власюк, керівником організаційного відділу Софія Шимків, керівником проект-грантового відділу Христину Волошину, керівником відділу по роботі з ОСС Світлану Адрійчук.
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На конференцію прибули представники з багатьох навчальних закладів області. Про це інформують на сторінці організації у facebook.
Голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко прозвітував про роботу громадської організації за 2018-2019 рр.
За підсумками конференції головою ГО "Студентська рада Волині" знову було обрано Віталія Сніжка на термін 2 роки.
Також обрали керівників відділів. Керівником інформаційного відділу стала Тетяна Власюк, керівником організаційного відділу Софія Шимків, керівником проект-грантового відділу Христину Волошину, керівником відділу по роботі з ОСС Світлану Адрійчук.
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