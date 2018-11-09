На Волині обрали голову студради





На конференцію прибули представники з багатьох навчальних закладів області. Про це інформують на сторінці організації у



Голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко прозвітував про роботу громадської організації за 2018-2019 рр.



За підсумками конференції головою ГО "Студентська рада Волині" знову було обрано Віталія Сніжка на термін 2 роки.



Також обрали керівників відділів. Керівником інформаційного відділу стала Тетяна Власюк, керівником організаційного відділу Софія Шимків, керівником проект-грантового відділу Христину Волошину, керівником відділу по роботі з ОСС Світлану Адрійчук.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 11 березня, у конференц-залі Луцького педагогічного коледжу відбулася звітно-виборча конференція ГО "Студентська рада Волині".На конференцію прибули представники з багатьох навчальних закладів області. Про це інформують на сторінці організації у facebook Голова ГО "Студентська рада Волині"прозвітував про роботу громадської організації за 2018-2019 рр.За підсумками конференції головою ГО "Студентська рада Волині" знову було обрано Віталія Сніжка на термін 2 роки.Також обрали керівників відділів. Керівником інформаційного відділу стала, керівником організаційного відділу, керівником проект-грантового відділу, керівником відділу по роботі з ОСС

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