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На Волині обрали голову студради

На Волині обрали голову студради
В понеділок, 11 березня, у конференц-залі Луцького педагогічного коледжу відбулася звітно-виборча конференція ГО "Студентська рада Волині".

На конференцію прибули представники з багатьох навчальних закладів області. Про це інформують на сторінці організації у facebook.

Голова ГО "Студентська рада Волині" Віталій Сніжко прозвітував про роботу громадської організації за 2018-2019 рр.

За підсумками конференції головою ГО "Студентська рада Волині" знову було обрано Віталія Сніжка на термін 2 роки.

Також обрали керівників відділів. Керівником інформаційного відділу стала Тетяна Власюк, керівником організаційного відділу Софія Шимків, керівником проект-грантового відділу Христину Волошину, керівником відділу по роботі з ОСС Світлану Адрійчук.

На Волині обрали голову студради

На Волині обрали голову студради

На Волині обрали голову студради

На Волині обрали голову студради

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Теги: студентська рада, голова, конференція
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