Українців закликають не використовувати одноразовий пластиковий посуд під час посту

Остап Семерак закликав українців обмежувати використання одноразового посуду, пакетів та пластикових упаковок у повсякденному житті та заохочувати інших робити вибір на користь речей, придатних для багаторазового використання.



Зокрема, він запропонував за прикладом США та Великої Британії долучитися до челенжа #giveupplasticforlent або #Великий_піст_без_пластику та відмовитися від використання одноразового пластику у період із 11 березня до 27 квітня, а також 28 квітня під час святкування Великодня. Інформує



«Ця ідея належить церквам Великобританії та США. Місцеві священики закликали прихожан протягом Великого Посту не лише обмежувати себе у їжі та напоях, але й відмовитися від одноразового посуду із пластику, уникати надмірного використання пластикових пакетів і упаковок. По-моєму, досить екологічний виклик. Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо готові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_без_пластику», – розповів Міністр екології та природних ресурсів України.



При цьому він наголошує, що екологічна просвіта насправді відіграє важливу роль у формуванні нової поведінки та звичок, які б не шкодили довкіллю. Протягом останніх років в Україні з’явилося значно більше активних людей, які ініціюють проведення цікавих екологічних акцій із популяризації правильної поведінки по відношенню до довкілля, і українські церкви теж відіграють важливу роль у цьому.



«Багато наших громадян завдяки церковним настановам протягом останніх років поступово відмовляються від використання пластикових квітів. Насправді це надважлива просвітницька робота – за неї щиро вдячний всім причетним і маю надію, що й цього року церква нам допоможе з екологічним просвітництвом», – резюмував Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр екології та природних ресурсів Українизакликав українців обмежувати використання одноразового посуду, пакетів та пластикових упаковок у повсякденному житті та заохочувати інших робити вибір на користь речей, придатних для багаторазового використання.Зокрема, він запропонував за прикладом США та Великої Британії долучитися до челенжа #giveupplasticforlent або #Великий_піст_без_пластику та відмовитися від використання одноразового пластику у період із 11 березня до 27 квітня, а також 28 квітня під час святкування Великодня. Інформує Урядовий портал «Ця ідея належить церквам Великобританії та США. Місцеві священики закликали прихожан протягом Великого Посту не лише обмежувати себе у їжі та напоях, але й відмовитися від одноразового посуду із пластику, уникати надмірного використання пластикових пакетів і упаковок. По-моєму, досить екологічний виклик. Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо готові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_без_пластику», – розповів Міністр екології та природних ресурсів України.При цьому він наголошує, що екологічна просвіта насправді відіграє важливу роль у формуванні нової поведінки та звичок, які б не шкодили довкіллю. Протягом останніх років в Україні з’явилося значно більше активних людей, які ініціюють проведення цікавих екологічних акцій із популяризації правильної поведінки по відношенню до довкілля, і українські церкви теж відіграють важливу роль у цьому.«Багато наших громадян завдяки церковним настановам протягом останніх років поступово відмовляються від використання пластикових квітів. Насправді це надважлива просвітницька робота – за неї щиро вдячний всім причетним і маю надію, що й цього року церква нам допоможе з екологічним просвітництвом», – резюмував Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

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