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Українців закликають не використовувати одноразовий пластиковий посуд під час посту

Українців закликають не використовувати одноразовий пластиковий посуд під час посту
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак закликав українців обмежувати використання одноразового посуду, пакетів та пластикових упаковок у повсякденному житті та заохочувати інших робити вибір на користь речей, придатних для багаторазового використання.

Зокрема, він запропонував за прикладом США та Великої Британії долучитися до челенжа #giveupplasticforlent або #Великий_піст_без_пластику та відмовитися від використання одноразового пластику у період із 11 березня до 27 квітня, а також 28 квітня під час святкування Великодня. Інформує Урядовий портал.

«Ця ідея належить церквам Великобританії та США. Місцеві священики закликали прихожан протягом Великого Посту не лише обмежувати себе у їжі та напоях, але й відмовитися від одноразового посуду із пластику, уникати надмірного використання пластикових пакетів і упаковок. По-моєму, досить екологічний виклик. Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо готові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_без_пластику», – розповів Міністр екології та природних ресурсів України.

При цьому він наголошує, що екологічна просвіта насправді відіграє важливу роль у формуванні нової поведінки та звичок, які б не шкодили довкіллю. Протягом останніх років в Україні з’явилося значно більше активних людей, які ініціюють проведення цікавих екологічних акцій із популяризації правильної поведінки по відношенню до довкілля, і українські церкви теж відіграють важливу роль у цьому.

«Багато наших громадян завдяки церковним настановам протягом останніх років поступово відмовляються від використання пластикових квітів. Насправді це надважлива просвітницька робота – за неї щиро вдячний всім причетним і маю надію, що й цього року церква нам допоможе з екологічним просвітництвом», – резюмував Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

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Теги: піст, пластик, одноразовий посуд
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