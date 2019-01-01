Хто відновлюватиме зірваний фасад з луцького «бім-бому». ВІДЕО





Чи стала негода причиною руйнування фасаду будинку, що на вулиці Лесі Українки, 67 на разі з’ясовують. Про це у коментарі Юрій Крась



Головний комунальник міста розповідає, що коли вітер стихне, фасад обстежать і визначать причину обвалу. Відновлюватиме ушкодження, зі слів чиновника, підрядна організація, яка утеплювала будинок, за власний кошт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через буревій у Луцьку зірвало частину фасаду з багатоповерхівки в центрі міста.Чи стала негода причиною руйнування фасаду будинку, що на вулиці Лесі Українки, 67 на разі з’ясовують. Про це у коментарі Суспільному розповів директор департаменту ЖКГГоловний комунальник міста розповідає, що коли вітер стихне, фасад обстежать і визначать причину обвалу. Відновлюватиме ушкодження, зі слів чиновника, підрядна організація, яка утеплювала будинок, за власний кошт.

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