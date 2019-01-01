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Хто відновлюватиме зірваний фасад з луцького «бім-бому». ВІДЕО

Хто відновлюватиме зірваний фасад з луцького «бім-бому». ВІДЕО
Через буревій у Луцьку зірвало частину фасаду з багатоповерхівки в центрі міста.

Чи стала негода причиною руйнування фасаду будинку, що на вулиці Лесі Українки, 67 на разі з’ясовують. Про це у коментарі Суспільному розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась

Головний комунальник міста розповідає, що коли вітер стихне, фасад обстежать і визначать причину обвалу. Відновлюватиме ушкодження, зі слів чиновника, підрядна організація, яка утеплювала будинок, за власний кошт.


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Теги: фасад, бім-бом, багатоповерхівка, берувій, відновлення
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Коментарі 3
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Нехай відновлюють Крась з Поліщуком.За компанію підійде ще Недопад.
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А в договорі це прописано?То продемонструйте громаді.
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Чорнуха так всі роботи виконує, скоро все його побудоване буде рушитись, а Крась зовсім непрофесіонал, до чого тут слаба кладка, сам слабий на голову
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