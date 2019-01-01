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«Людей було, як на Пасху»: в громаді на Волині вперше молились українською мовою

«Людей було, як на Пасху»: в громаді на Волині вперше молились українською мовою
У Прощену неділю у Лобачівці Горохівського району відбулося перше богослужіння українською мовою, яке провів отець Сергій з села Скриголове.

Як усе відбувалося, розповіла Район.Горохів місцева жителька.

За її словами, прийшло дуже багато людей, серед яких значна частина – молодь. Всім сподобалася служба українською мовою. Отець Сергій привіз своїх хористів, з якими поряд співали і місцеві прихожани.

«Дуже гарно все пройшло, зібралося стільки людей, як на Пасху. Було дуже багато молоді. Все українською мовою звучало, люди все розуміли і підспівували. Отець Сергій просив у присутніх прощення, бо то була Прощена неділя, а люди у свою чергу просили вибачення у нього», – розповідає жителька Лобачівки.

Від громади виступила вчителька української мови, яка подякувала всім присутнім за те, що прийшли до церкви, а також просила у священика прощення за всі образи, які він почув в цьому храмі.

Касирка церкви у свою чергу прозвітувала, скільки грошей зібрали. Прихожани одразу вирішили, що цих грошей вистачить, аби купити українську літературу в церкву.

Також усіх запрошували до прибирання території біля церкви.

Нагадаємо, що 3 березня настоятель храму у Лобачівці попросив права на прощальну службу, а натомість не хотів залишати храм. Після того, як громада разом зі священиками ПЦУ таки зайшла у церкву, берестечківський благочинний Дмитро Петрущак заявив, що церкву захопив «Київський патріархат», а прихильники московського патріархату повиносили ікони.

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Теги: Лобачівка, церква, ПЦУ, богослужіння
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