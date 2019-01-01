«Людей було, як на Пасху»: в громаді на Волині вперше молились українською мовою

Сергій з села Скриголове.



Як усе відбувалося, розповіла



За її словами, прийшло дуже багато людей, серед яких значна частина – молодь. Всім сподобалася служба українською мовою. Отець Сергій привіз своїх хористів, з якими поряд співали і місцеві прихожани.



«Дуже гарно все пройшло, зібралося стільки людей, як на Пасху. Було дуже багато молоді. Все українською мовою звучало, люди все розуміли і підспівували. Отець Сергій просив у присутніх прощення, бо то була Прощена неділя, а люди у свою чергу просили вибачення у нього», – розповідає жителька Лобачівки.



Від громади виступила вчителька української мови, яка подякувала всім присутнім за те, що прийшли до церкви, а також просила у священика прощення за всі образи, які він почув в цьому храмі.



Касирка церкви у свою чергу прозвітувала, скільки грошей зібрали. Прихожани одразу вирішили, що цих грошей вистачить, аби купити українську літературу в церкву.



Також усіх запрошували до прибирання території біля церкви.



Нагадаємо, що 3 березня настоятель храму у Лобачівці попросив права на прощальну службу, а натомість не хотів залишати храм. Після того, як громада разом зі священиками ПЦУ таки зайшла у церкву, берестечківський благочинний Дмитро Петрущак заявив, що церкву

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Прощену неділю у Лобачівці Горохівського району відбулося перше богослужіння українською мовою, яке провів отецьз села Скриголове.Як усе відбувалося, розповіла Район.Горохів місцева жителька.За її словами, прийшло дуже багато людей, серед яких значна частина – молодь. Всім сподобалася служба українською мовою. Отець Сергій привіз своїх хористів, з якими поряд співали і місцеві прихожани.«Дуже гарно все пройшло, зібралося стільки людей, як на Пасху. Було дуже багато молоді. Все українською мовою звучало, люди все розуміли і підспівували. Отець Сергій просив у присутніх прощення, бо то була Прощена неділя, а люди у свою чергу просили вибачення у нього», – розповідає жителька Лобачівки.Від громади виступила вчителька української мови, яка подякувала всім присутнім за те, що прийшли до церкви, а також просила у священика прощення за всі образи, які він почув в цьому храмі.Касирка церкви у свою чергу прозвітувала, скільки грошей зібрали. Прихожани одразу вирішили, що цих грошей вистачить, аби купити українську літературу в церкву.Також усіх запрошували до прибирання території біля церкви.Нагадаємо, що 3 березня настоятель храму у Лобачівці попросив права на прощальну службу, а натомість не хотів залишати храм. Після того, як громада разом зі священиками ПЦУ таки зайшла у церкву, берестечківський благочиннийзаявив, що церкву захопив «Київський патріархат» , а прихильники московського патріархату повиносили ікони.

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