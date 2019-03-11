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У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО
У двох селах Луцького району прихильники УПЦ МП моляться в хатах.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.

У неділю, 10 березня 2019 року в приватній оселі старости Свято-Покровської громади УПЦ села Веселе Луцького благочиння була звершена Божественна літургія, на котру зібралось до 30-ти прихожан, які відмовились переходити в ПЦУ. Службу Божу звершив клірик храму села Баїв отець Миколай Левковець, котрий правитиме у молитовній кімнаті, допоки не одужає настоятель громади протоієрей Миколай Іллюк.

Збори територіальної громади у Веселому відбулись тижнем раніше. За результатами голосування, 38 чоловік залишились зі своїм настоятелем і не пішли у ПЦУ.

У селі Шепель, де настоятелем Свято-Успенської громади УПЦ теж є протоієрей Миколай Іллюк, з отцем залишились 17 чоловік. Для Богослужінь прихожани також підшукали тимчасове молитовне приміщення.

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО

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Теги: МП, богослужіння, священик, хата, Веселе, Шепель
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