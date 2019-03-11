У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО
Сьогодні, 03:30
У двох селах Луцького району прихильники УПЦ МП моляться в хатах.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
У неділю, 10 березня 2019 року в приватній оселі старости Свято-Покровської громади УПЦ села Веселе Луцького благочиння була звершена Божественна літургія, на котру зібралось до 30-ти прихожан, які відмовились переходити в ПЦУ. Службу Божу звершив клірик храму села Баїв отець Миколай Левковець, котрий правитиме у молитовній кімнаті, допоки не одужає настоятель громади протоієрей Миколай Іллюк.
Збори територіальної громади у Веселому відбулись тижнем раніше. За результатами голосування, 38 чоловік залишились зі своїм настоятелем і не пішли у ПЦУ.
У селі Шепель, де настоятелем Свято-Успенської громади УПЦ теж є протоієрей Миколай Іллюк, з отцем залишились 17 чоловік. Для Богослужінь прихожани також підшукали тимчасове молитовне приміщення.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
У неділю, 10 березня 2019 року в приватній оселі старости Свято-Покровської громади УПЦ села Веселе Луцького благочиння була звершена Божественна літургія, на котру зібралось до 30-ти прихожан, які відмовились переходити в ПЦУ. Службу Божу звершив клірик храму села Баїв отець Миколай Левковець, котрий правитиме у молитовній кімнаті, допоки не одужає настоятель громади протоієрей Миколай Іллюк.
Збори територіальної громади у Веселому відбулись тижнем раніше. За результатами голосування, 38 чоловік залишились зі своїм настоятелем і не пішли у ПЦУ.
У селі Шепель, де настоятелем Свято-Успенської громади УПЦ теж є протоієрей Миколай Іллюк, з отцем залишились 17 чоловік. Для Богослужінь прихожани також підшукали тимчасове молитовне приміщення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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