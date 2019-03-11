У Луцькому районі прихильники МП ходять молитись до священиків додому. ФОТО





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У неділю, 10 березня 2019 року в приватній оселі старости Свято-Покровської громади УПЦ села Веселе Луцького благочиння була звершена Божественна літургія, на котру зібралось до 30-ти прихожан, які відмовились переходити в ПЦУ. Службу Божу звершив клірик храму села Баїв отець Миколай Левковець, котрий правитиме у молитовній кімнаті, допоки не одужає настоятель громади протоієрей Миколай Іллюк.



Збори територіальної громади у Веселому відбулись тижнем раніше. За результатами голосування, 38 чоловік залишились зі своїм настоятелем і не пішли у ПЦУ.



У селі Шепель, де настоятелем Свято-Успенської громади УПЦ теж є протоієрей Миколай Іллюк, з отцем залишились 17 чоловік. Для Богослужінь прихожани також підшукали тимчасове молитовне приміщення.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох селах Луцького району прихильники УПЦ МП моляться в хатах.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП У неділю, 10 березня 2019 року в приватній оселі старости Свято-Покровської громади УПЦ села Веселе Луцького благочиння була звершена Божественна літургія, на котру зібралось до 30-ти прихожан, які відмовились переходити в ПЦУ. Службу Божу звершив клірик храму села Баїв отець, котрий правитиме у молитовній кімнаті, допоки не одужає настоятель громади протоієрейЗбори територіальної громади у Веселому відбулись тижнем раніше. За результатами голосування, 38 чоловік залишились зі своїм настоятелем і не пішли у ПЦУ.У селі Шепель, де настоятелем Свято-Успенської громади УПЦ теж є протоієрей Миколай Іллюк, з отцем залишились 17 чоловік. Для Богослужінь прихожани також підшукали тимчасове молитовне приміщення.

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