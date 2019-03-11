Кожну дільницю на виборах 2019 буде забезпечено патрулем





Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі Свободи слова, - пишуть



"У нас зараз у поліції десь на 30 тисяч менше людей, ніж у 2014 році. Але ми зробили відповідні схеми, розрахунки, плюс національна гвардія, плюс ДСНС – кожну дільницю та кожне місце голосування буде забезпечено і патрулем, і охороною, і групами реагування і тд.



Ми знаємо усі радикальні угруповання, які можуть проводити дестабілізацію. З кожними із них є діалог про те, що на них чекає в разі дестабілізації", - зазначив Арсен Аваков.

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