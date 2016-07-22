Штрафи за непристебнутий пасок безпеки хочуть збільшити в 10 разів





Законопроект №10131 передбачає збільшення штрафу за не пристебнутий пасок безпеки до 510 грн. Також політики пропонують збільшити штрафи за порушення правил перевезення дітей до 510 грн. Повідомляють



За повторне порушення штраф зросте до 850 грн.



Порушення правил перевезення дітей:



- Перевезення дітей зростом нижче 145 см без дитячого крісла.

- Перевезення дітей віком менше 12 років без дитячого крісла.

- Перевезення дітей до 16-ти років у будь-яких вантажних автомобілях.

- Перевезення організованих груп дітей в темний час доби.



Наразі сума штрафу становить 51 грн, при цьому, за даними Нацполіції, за рік гине близько 3,5 тис людей і стільки ж травмуються на дорогах.



– Розмір цього штрафу є занадто поблажливим та неспівмірно низьким порівняно з тяжкими наслідками, які можуть бути спричинені через недотримання правил, – зазначають автори законопроекту.



В Україні найнижчий рівень користування пасками безпеки серед інших країн Європи. За даними статистики, лише 23% водіїв користуються ременями безпеки. Для порівняння: у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії – 97%, Словенії – 93%.



Штрафи за недотримання цього правила у Франції становлять €135, Словенії – €120, Чехії – €77.



За даними ВООЗ, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить близько 50% у ДТП, де за відсутності пасків безпеки настала смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за непристебнутий пасок безпеки та інші порушення ПДР.Законопроект №10131 передбачає збільшення штрафу за не пристебнутий пасок безпеки до 510 грн. Також політики пропонують збільшити штрафи за порушення правил перевезення дітей до 510 грн. Повідомляють Факти ICTV За повторне порушення штраф зросте до 850 грн.Порушення правил перевезення дітей:- Перевезення дітей зростом нижче 145 см без дитячого крісла.- Перевезення дітей віком менше 12 років без дитячого крісла.- Перевезення дітей до 16-ти років у будь-яких вантажних автомобілях.- Перевезення організованих груп дітей в темний час доби.Наразі сума штрафу становить 51 грн, при цьому, за даними Нацполіції, за рік гине близько 3,5 тис людей і стільки ж травмуються на дорогах.– Розмір цього штрафу є занадто поблажливим та неспівмірно низьким порівняно з тяжкими наслідками, які можуть бути спричинені через недотримання правил, – зазначають автори законопроекту.В Україні найнижчий рівень користування пасками безпеки серед інших країн Європи. За даними статистики, лише 23% водіїв користуються ременями безпеки. Для порівняння: у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії – 97%, Словенії – 93%.Штрафи за недотримання цього правила у Франції становлять €135, Словенії – €120, Чехії – €77.За даними ВООЗ, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить близько 50% у ДТП, де за відсутності пасків безпеки настала смерть.

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