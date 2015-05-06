Семеро волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами

Податкові декларації про отримані у 2018 році доходи вже подали 1967 волинян. Про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 7 волинян.Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській областіЗазначають, що із отриманих у минулому році доходів громадяни-декларанти визначили до сплати 4,5 мільйона гривень ПДФО та майже 1 мільйон гривень військового збору.Найчастіше громадяни подають декларацію особисто, відвідавши Центр обслуговування платників. Це право кожного самостійно обрати найбільш зручний спосіб подання декларації – особисто, або уповноваженою особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.«Разом з тим, можливості Електронного кабінету дозволяють швидко та у будь-який час сформувати і подати декларацію про доходи зі свого персонального комп’ютера. Саме такий сучасний сервіс як Електронний кабінет передбачає чимало функцій, що забезпечують спілкування платникам податків з контролюючим органом дистанційно. Тож, запрошуємо громадян стати активним користувачами електронних сервісів, які нині пропонує ДФС», -зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіВодночас в ГУ ДФС у Волинській області наголошують: внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни - це сплачені податки і збори.«Просимо волинян не відкладати візит до державної податкової інспекції на останні дні, подбати про подання декларацію своєчасно. Наші фахівці у Центрах обслуговування платників нададуть консультаційну допомогу кожному декларанту. А сплачені декларантами податки – посильний внесок у розвиток і безпеку країни та громад», - підкреслила Світлана Савчук.Тим часом, як свідчить аналітика, майже триста волинян вже відзвітувалися про отриману в 2018 році спадщину. Доходи від продажу рухомого майна у своїх деклараціях вказали 153 громадянина, а 130 відзвітувалися про доходи від надання майна в оренду. 59 громадян відзвітувалися про отримані іноземні доходи.