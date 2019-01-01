Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:08
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.245, а продаж - 26.620.
Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.175.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.175.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яке свято 12 березня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:08
«Яровиця» дарує шанс стати власником дизайнерської квартири*
Сьогодні, 09:02
Семеро волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами
Сьогодні, 09:01