Курс валют у Луцьку на 12 березня





Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.175.



Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.245, а продаж - 26.620.Євро при купівлі становить - 29.417, при продажу - 30.175.Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.

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