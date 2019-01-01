Яке свято 12 березня: чого не можна робити в цей день

Василь Декаполит. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку. Кажуть, що вона очищає повітря і дає здоров'я всій родині.



Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій, - пише



Народні прикмети на 12 березня



– Якщо на вербі цього дня бруньки набубнявіли – чекайте багатого врожаю.



– Заєць перебіг дорогу – прикмета до того, що день буде невдалим.



– Сни, побачені в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна.



Що можна робити 12 березня



1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.



Що не можна робити 12 березня



1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 березня 2019 року вшановується преподобний. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку. Кажуть, що вона очищає повітря і дає здоров'я всій родині.Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій, - пише 24 канал – Якщо на вербі цього дня бруньки набубнявіли – чекайте багатого врожаю.– Заєць перебіг дорогу – прикмета до того, що день буде невдалим.– Сни, побачені в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна.1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

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