Яке свято 12 березня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:28
12 березня 2019 року вшановується преподобний Василь Декаполит. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку. Кажуть, що вона очищає повітря і дає здоров'я всій родині.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 березня
– Якщо на вербі цього дня бруньки набубнявіли – чекайте багатого врожаю.
– Заєць перебіг дорогу – прикмета до того, що день буде невдалим.
– Сни, побачені в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна.
Що можна робити 12 березня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 12 березня
1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
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Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 березня
– Якщо на вербі цього дня бруньки набубнявіли – чекайте багатого врожаю.
– Заєць перебіг дорогу – прикмета до того, що день буде невдалим.
– Сни, побачені в ніч на 12 березня, можуть здійснитися на сьомий день. Розповідати про них нікому не можна.
Що можна робити 12 березня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 12 березня
1. Цього дня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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